У МЗС Чехії заявили про плани заморозити усі держактиви Росії

Чехія планує заморозити всі державні активи РФ на своїй території. Уряд країни в середу підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Чехія заморозить усі держактиви Росії

За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується, – написав голова чеського МЗС. Поширити

Він не конкретизував обсягу цих активів і термінів утілення рішення.

Na můj navrh dnes vláda schválila zmražení ruského státního majetku v Česku. Komerční aktivity, ze kterých Rusko financuje vraždění Ukrajinců, tady končí. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 15, 2023

Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні, – зазначив він. Поширити

Голова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.