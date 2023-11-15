У МЗС Чехії заявили про плани заморозити усі держактиви Росії

Чехія планує заморозити всі державні активи РФ на своїй території. Уряд країни в середу підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Чехія заморозить усі держактиви Росії
Він не конкретизував обсягу цих активів і термінів утілення рішення.
Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".
Голова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.
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