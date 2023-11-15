У МЗС Чехії заявили про плани заморозити усі держактиви Росії
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У МЗС Чехії заявили про плани заморозити усі держактиви Росії

Чехія
Джерело:  Сенат Чехії

Чехія планує заморозити всі державні активи РФ на своїй території. Уряд країни в середу підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Чехія заморозить усі держактиви Росії

За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується, – написав голова чеського МЗС.

Він не конкретизував обсягу цих активів і термінів утілення рішення.

Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні, – зазначив він.

Голова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.

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