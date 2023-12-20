У МЗС відреагували на сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових у Газі
Категорія
Україна
Дата публікації

У МЗС відреагували на сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових у Газі

МЗС України
Сектор Гази

У МЗС України заперечили перебування українських військових на території Сектора Гази, де проходить військова операція армії Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС. 

Що відомо про сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових на території Гази

Журналісти телекомпанії Al Araby випустили сюжет про нібито українських військових у лавах ізраїльської армії на території Сектора Гази.

Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Газа чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії, - наголосив з цього приводу речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, у сюжеті арабських ЗМІ могли показати осіб слов’янської зовнішньості чи вихідців з України, які згодом отримали громадянство Ізраїлю.

Можливо в Alaraby TV йдеться про ізраїльських громадян українського чи слов'янського походження, проте вони не мають жодного відношення до української держави, - підкреслив Ніколенко.

Спікер додав, що українська сторона сподівається на якнайшвидший мир на Близькому Сході.

Телемережа Al Araby випустила матеріал та кадри із військовими, які розмовляють російською мовою.

Стверджується, що зйомка відбувалась на території Сектора Гази.

При цьому підпис до ролика заявляв, що на відео українські військові, які беруть участь у операції армії Ізраїлю у Газі.

Що відомо про ситуацію із війною Ізраїлю проти ХАМАС у Газі

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив про готовність його країни до нового перемир’я із бойовиками ХАМАС.

Будь-які зусилля, які ваші держави, ваші лідери, ваші засоби масової інформації та ваш дипломатичний внесок можуть допомогти в тиску на різні країни, які беруть участь у цій сазі, є життєво важливими. Перш за все, ми повинні пам'ятати, що серед заручників є десятки гуманітарних випадків - немовлята, люди похилого віку, хворі, поранені і, звичайно ж, багато жінок, - зазначив президент Ізраїлю.

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