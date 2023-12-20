У МЗС відреагували на сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових у Газі

У МЗС України заперечили перебування українських військових на території Сектора Гази, де проходить військова операція армії Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС.
Що відомо про сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових на території Гази
Журналісти телекомпанії Al Araby випустили сюжет про нібито українських військових у лавах ізраїльської армії на території Сектора Гази.
За його словами, у сюжеті арабських ЗМІ могли показати осіб слов’янської зовнішньості чи вихідців з України, які згодом отримали громадянство Ізраїлю.
Спікер додав, що українська сторона сподівається на якнайшвидший мир на Близькому Сході.
Телемережа Al Araby випустила матеріал та кадри із військовими, які розмовляють російською мовою.
Стверджується, що зйомка відбувалась на території Сектора Гази.
При цьому підпис до ролика заявляв, що на відео українські військові, які беруть участь у операції армії Ізраїлю у Газі.
Що відомо про ситуацію із війною Ізраїлю проти ХАМАС у Газі
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив про готовність його країни до нового перемир’я із бойовиками ХАМАС.
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