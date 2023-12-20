У МЗС відреагували на сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових у Газі

У МЗС України заперечили перебування українських військових на території Сектора Гази, де проходить військова операція армії Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС.

Що відомо про сюжет арабських ЗМІ про нібито українських військових на території Гази

Журналісти телекомпанії Al Araby випустили сюжет про нібито українських військових у лавах ізраїльської армії на території Сектора Гази.

Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Газа чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії, - наголосив з цього приводу речник МЗС Олег Ніколенко. Поширити

За його словами, у сюжеті арабських ЗМІ могли показати осіб слов’янської зовнішньості чи вихідців з України, які згодом отримали громадянство Ізраїлю.

Можливо в Alaraby TV йдеться про ізраїльських громадян українського чи слов'янського походження, проте вони не мають жодного відношення до української держави, - підкреслив Ніколенко. Поширити

Спікер додав, що українська сторона сподівається на якнайшвидший мир на Близькому Сході.

Телемережа Al Araby випустила матеріал та кадри із військовими, які розмовляють російською мовою.

Стверджується, що зйомка відбувалась на території Сектора Гази.

При цьому підпис до ролика заявляв, що на відео українські військові, які беруть участь у операції армії Ізраїлю у Газі.

لم ترسل أوكرانيا جنودها سواء إلى قطاع غزة أو أية منطقة أخرى من العالم. فإن الجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ضد العدوان الروسي. و ربما يتحدث @AlarabyTV عن مواطنين اسرائيليين من أصول أوكرانية أو سلافية، ولكنه لا علاقة لهم بالدولة الأوكرانية.

نتمنى احلالا سريعا للسلام في الشرق الأوسط https://t.co/QnBCTkAby1 — Oleh Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 20, 2023

Що відомо про ситуацію із війною Ізраїлю проти ХАМАС у Газі

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив про готовність його країни до нового перемир’я із бойовиками ХАМАС.