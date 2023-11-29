У нас буде перевага. Умєров озвучив свою формулу перемоги у війні

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров закликає представників понад 30 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України допомогти Києву з інноваціями, які, на його переконання, є запорукою перемоги.
Технології можуть змінити ситуацію на фронті
Глава оборонного відомства провів зустріч із військовими аташе в рамках IT-коаліції. Вона відбулася в Києві.
За словами Рустема Умєрова, він переконаний у тому, що війну виграють технології.
Заступниця міністра Катерина Черногоренко звернула увагу всіх присутніх на те, що ініціатива IT-коаліції має на меті забезпечити необхідну цифрову основу для підтримки розгортання будь-яких нових технологічних рішень.
Україна назвала партнерам свої ключові потреби
Команда Рустема Умєрова також розповіла про першочергові потреби, які офіційний Київ розраховує отримати від учасників IT-коаліції.
Насамперед йдеться про засоби зв'язку тактичного рівня, обладнання рівня батальйону, що забезпечить якісне бойове управління.
Окрім того, наголошується, що до учасників звернулися представники провідних країн IT коаліції – Естонії та Люксембургу – і закликали партнерів приєднатися до цієї важливої ініціативи.
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