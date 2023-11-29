У нас буде перевага. Умєров озвучив свою формулу перемоги у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

У нас буде перевага. Умєров озвучив свою формулу перемоги у війні

Міноборони України
Рустем Умєров

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров закликає представників понад 30 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України допомогти Києву з інноваціями, які, на його переконання, є запорукою перемоги.

Технології можуть змінити ситуацію на фронті

Глава оборонного відомства провів зустріч із військовими аташе в рамках IT-коаліції. Вона відбулася в Києві.

За словами Рустема Умєрова, він переконаний у тому, що війну виграють технології.

Росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді, і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють. Ми винаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх. А з вашою допомогою ми зможемо робити це швидше і більше, - заявив глава Міноборони України.

Заступниця міністра Катерина Черногоренко звернула увагу всіх присутніх на те, що ініціатива IT-коаліції має на меті забезпечити необхідну цифрову основу для підтримки розгортання будь-яких нових технологічних рішень.

Україна фактично вже стала бойовим майданчиком для тестування низки військових рішень – і партнери можуть скористатися цим, - додала вона.

Україна назвала партнерам свої ключові потреби

Команда Рустема Умєрова також розповіла про першочергові потреби, які офіційний Київ розраховує отримати від учасників IT-коаліції.

Насамперед йдеться про засоби зв'язку тактичного рівня, обладнання рівня батальйону, що забезпечить якісне бойове управління. 

Друга – стосується модернізації інфраструктури Міноборони, що дозволить продовжити розгортання пріоритетних цифрових рішень.

Окрім того, наголошується, що до учасників звернулися представники провідних країн IT коаліції – Естонії та Люксембургу – і закликали партнерів приєднатися до цієї важливої ініціативи.

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