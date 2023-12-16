У Німеччині закликали Європу готуватися до нових погроз Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. На відновлення оборонного потенціалу є 5-8 років.
Що загрожує Європі
Німецький міністр зазначив, що російський диктатор Володимир Путін збільшує виробництво зброї в РФ. Водночас його погрози щодо країн Балтії, Грузії та Молдові потрібно сприймати дуже серйозно.
Він припустив, що США найближчими роками будуть більше залучені до Тихоокеанського регіону. Тому вплив американців в Європі ослабне.
Позиція Німеччини щодо України
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Крім того, у Німеччині заявили, що наступного року подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц став один з європейських лідерів, який допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.
Окрім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система Patriot, яку його країна передала Києву.
Шольц зауважив, що здатність України захищатися від "роїв" російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.
Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.
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