У низці областей України є відключення світла після масованої атаки РФ — Міненерго

Після масованого обстрілу РФ 29 грудня виникли відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

В Україні відключення світла після атаки РФ

Як повідомили в Міненерго, у Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

В Одеській області в результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах Харківської області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключили 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

У Запорізькій області в результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

У Херсонській області залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів Чернігівської області – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

У відомстві наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, планові відключення не передбачають.

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

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У Дніпрі загинуло 5 людей, постраждало понад 20. Ракета влучила в ТЦ, пошкоджено пологовий будинок.

У Запоріжжі загинуло двоє людей. Ще 10 людей постраждали. Ушкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі.

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