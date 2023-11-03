У Палаті представників США схвалили допомогу Ізраїлю без України. Байден обіцяв накласти вето

Палата представників США проголосувала за виділення 14,5 млрд доларів військової допомоги Ізраїлю у його війні проти ХАМАС. Президент США Джо Байден обіцяв ветувати законопроєкт, якщо він не включатиме допомогу Україні.

У США ухвалили допомогу Ізраїлю

Голос Америки повідомляє, що новий спікер Палати представників Майк Джонсон застосував нетиповий підхід до пакету допомоги. Він вимагав, щоб надзвичайна допомога компенсувалася скороченням державних витрат в інших місцях.

Законопроєкт було прийнято 226 голосами проти 196.

Джонсон, який походить із штату Луїзіана на півдні США, сказав, що законопроєкт допоможе Ізраїлю, «при цьому ми також працюємо над забезпеченням відповідальних витрат і скороченням розміру федерального уряду».

Пакет Республіканської партії не включав жодної гуманітарної допомоги для Гази.

Представник республіканців від Джорджії Ендрю Клайд сказав, що він «дуже вдячний за відсутність гуманітарної допомоги», яка, на його думку, може потрапити до ХАМАС.

Байден накладе вето на законопроєкт

Байден заявив, що накладе вето на законопроєкт, а демократи заявили, що законопроктє не має шансів пройти у Сенаті.

Білий дім заявив, що підхід Джонсона створить ризикований прецедент і «не відповідає терміновості моменту». Адміністрація Байдена також розкритикувала відсутність гуманітарної допомоги для Гази в законопроекті, який також не надав військової допомоги Україні чи Тайваню.

Цей законопроєкт порушить звичайний двопартійний підхід до надання екстреної допомоги національній безпеці, — заявили в Білому домі. Поширити

Там додали, що республіканський підхід «матиме руйнівні наслідки для нашої безпеки та альянсів у наступні роки».

У жовтні Байден звернувся до Конгресу з проханням затвердити загальний пакет екстрених витрат на 106 мільярдів доларів, який включатиме фінансування для Ізраїлю, Тайваню, України та гуманітарну допомогу.