В парламенті Румунії президент України Володимир Зеленський не виступить під час свого візиту до цієї країни.

У парламенті Румунії скасували виступ Зеленського

У вівторок керівництво законодавчої інстанції вирішило, що спільне засідання, яке спочатку було заплановане на сьогодні з нагоди візиту українського політика, не відбудеться. Інші парламентські джерела повідомили, що це, швидше за все, просто перенесення з міркувань безпеки.

У вівторок вранці початковий розклад роботи парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17.00. Під час заходу Зеленський повинен був виступити перед усіма депутатами. Внутрішній парламентський меморандум, з яким ознайомилася G4Media, свідчить про те, що цього не відбудеться.

Видання зазначає, що Зеленський виступав перед парламентом під час усіх своїх закордонних візитів. У Румунії можливий візит керівника держави нібито призвів до низки погроз з боку Діани Шошаки, сенаторки, яку звинувачують у проросійських поглядах.

Румунський депутат Джордж Сіміон у Facebook вирішив висміяти раптове скасування виступу Зеленського в парламенті країни, заявивши, що це офіційна інформація. Він зазначив, що український політик зустрінеться тільки з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Зеленський відвідує Румунію

Президент анонсував зустріч з румунським колегою Клаусом Йоханнісом. За словами Зеленського, вони мають великий спектр тем для переговорів.

Глава держави подякував Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює український захист, та конструктивну солідарність, яка дає обом країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.