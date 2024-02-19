Наразі Міноборони США змушене самостійно фінансувати операції з підтримки українських військових, оскільки Конгрес не може схвалити запит на додаткове фінансування.

Скільки грошей є в Пентагона на фінансування допомоги Україні

Зазначається, що протягом кількох останніх місяців Міноборони США сплачувало рахунки на сотні мільйонів доларів у рамках операцій з підтримки українських військових.

Журналісти видання підкреслюють, що для подальшої військової підтримки Міноборони США доведеться залучати кошти з інших військових програм.

Зокрема, з 3 жовтня 2023 року Міноборони США витратило на операції з підтримки України 430 млн. доларів.

У матеріалі видання вказується, що витрати включали проведення навчань українських військових, транспортування техніки та перекидання американських військ до Європи.

Вказується, що поки рахунки за витратами оплачувало командування армії Європи та Африки.

За відстутності схваленного Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування України та бюджету на 2024 рік командування має приблизно 3 млрд доларів для оплати оперативних витрат у розмірі 5 млрд доларів.

Зазначається, що мова йде не тільки про операції з підтримки України, а й інші операції на території Європи та Африки.

У разі, якщо Конгрес протягом найближчих місяців не схвалить проєкт про додаткове фінансування для України, американським військовим доведеться приймати рішення щодо залучення коштів з таких програм, як будівництво казарм або стимулювання призову на військову службу на тлі рекордно низького набору персоналу.

Якщо армія не отримуватиме кошти з інших джерел, до кінця травня в бюджеті Армії Європи та Африки, що становить приблизно 3 мільярди доларів, закінчаться гроші для операцій, пов'язаних не тільки з Україною, а й в інших частинах Європи та Африки, - зазначив один з американських військових посадовців. Поширити

Як США продовжували підтримку України за відсутності додаткового фінансування

У матеріалі видання зазначається, що за відсутності схваленого Конгресом додатково фінансування для України наразі з коштів Міноборони США фінансується підготовка українських військових.

Представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл повідомив CNN, що США навчають близько 1,5 тис українців на полігоні Графенвер у Німеччині.

На території США продовжується навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 на авіабазі Національної гвардії Морріс в Аризоні.

Крім навчання, до українців, як і раніше, надходить техніка із запасів США в рамках попередніх пакетів президентського управління зі скорочення штату (PDA), а також з озброєння і техніки, що були закуплені на оборонно-промисловій базі в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

За словами ще одного військового американського посадовця, сотні мільойнів доларів, витрачені Міноборони США в цьому році, розподілені на 3 категорії.

Зокрема, мова йде про контракти, поїздки, транспортування та поставки.

Зазначається, що витрати охоплюють логістичні росходи, забезпечення продуктами харчування, забезпечення ключовим обладнанням, серед якого запасні частини і пальне.

Все це призначається не тільки для українських військових, які проходять навчання, а й для американських інструкторів.

Наразі у 2024 фінансовому році армія витратила 39,7 млн доларів на наземний транспорт.

Хоча частина витрат армії може бути поповнена за рахунок законопроєкту про додаткові витрати, обговорюваного на Капітолійському пагорбі, для служби також вкрай важливо, щоб Конгрес затвердив бюджет на 2024 фінансовий рік. Минулого місяця законодавці схвалили законопроєкт про короткострокове фінансування, щоб уряд залишався відкритим до початку березня, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Глава бюро Національної гвардії генерал Деніел Хокансон заявив журналістам, що агентству зрештою буде потрібно більше ресурсів, якщо США мають намір навчати більше українських пілотів F-16.

У нас є ресурси для продовження вже розпочатого навчання і ми сподіваємося, що всі ці люди завершать його пізніше цього року, - зазначив Хокансон. Поширити

Однак якщо США захочуть збільшити кількість пілотів для навчання, тоді будуть потрібні додаткові кошти.