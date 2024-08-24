Посадовці з Міноборони США припускають, що Україна, ймовірно, спробує розширити підконтрольну територію в ході наступу на Курщині і через це, можливо, не веде будівництва оборонних споруд в регіоні.
Головні тези:
- Пентагон прогнозує подальший наступ ЗСУ на Курщині та розширення підконтрольної території.
- Україна має намір побудувати оборонні позиції глибше в Росії, зміцнюючи захоплені території.
- Станом на 24 серпня війська України просунулися ще на захід та схід від міста Суджа у Курській області.
- Аналіз Deepstate показує збільшення підконтрольної території та перемогу над російськими загарбниками на фронті.
- Потенційне розширення оборонних позицій в Росії може ускладнити утримання територій, але підтверджує довгострокові плани Києва з утримання Курщини.
Як у Пентагоні оцінюють наступ ЗСУ на Курщині
У матеріалі підкреслюється, що зволікання України із будівництвом оборонних споруд на Курщині не означає, що у Києва не має довгострокових планів щодо утримання територій в регіоні.
Старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс зазначив, що відсутність захисту підконтрольних територій на Курщині за допомогою траншей і мін зробить її утримання практично неможливим.
Що відомо про останні успіхи ЗСУ на Курщині
За інформацією аналітиків моніторингового порталу Deepstate, українські військові просунулись ще на захід від міста Суджа у Курській області.
Українські військові змогли просунутися східніше поблизу Суджі, зокрема біля населеного пункту Мирний Курської області.
Станом на 24 серпня площа з позначкою звільнено становить 823,43 квадратні кілометри, а "сіра зона" - 416,7 квадратні кілометри.
Станом на 23 серпня Сили оборони контролювали 815,54 квадратні кілометри, а "сіра зона" займала 424,6 квадратні кілометри.
Також аналітики Deepstate зазначають, що російські загарбники просунулися у Покровському районі Донецької області - біля селища Гродівка та міста Новогродівка.
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