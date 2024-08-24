У Пентагоні спрогнозували подальші дії ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні спрогнозували подальші дії ЗСУ на Курщині

Військові ЗСУ
Джерело:  The New York Times

Посадовці з Міноборони США припускають, що Україна, ймовірно, спробує розширити підконтрольну територію в ході наступу на Курщині і через це, можливо, не веде будівництва оборонних споруд в регіоні. 

Головні тези:

  • Пентагон прогнозує подальший наступ ЗСУ на Курщині та розширення підконтрольної території.
  • Україна має намір побудувати оборонні позиції глибше в Росії, зміцнюючи захоплені території.
  • Станом на 24 серпня війська України просунулися ще на захід та схід від міста Суджа у Курській області.
  • Аналіз Deepstate показує збільшення підконтрольної території та перемогу над російськими загарбниками на фронті.
  • Потенційне розширення оборонних позицій в Росії може ускладнити утримання територій, але підтверджує довгострокові плани Києва з утримання Курщини.

Як у Пентагоні оцінюють наступ ЗСУ на Курщині

Україна може спробувати побудувати оборонні позиції ще глибше в Росії, розширивши захоплену нею територію, припустив співрозмовник видання з Пентагону.

У матеріалі підкреслюється, що зволікання України із будівництвом оборонних споруд на Курщині не означає, що у Києва не має довгострокових планів щодо утримання територій в регіоні.

ЗСУ мають намір розширити підконтрольну територію на Курщині
Танкісти ЗСУ

Старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс зазначив, що відсутність захисту підконтрольних територій на Курщині за допомогою траншей і мін зробить її утримання практично неможливим.

Війна показала нам, що уповільнити армію можна за допомогою глибокої оборони, - підкреслив аналітик.

Що відомо про останні успіхи ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітиків моніторингового порталу Deepstate, українські військові просунулись ще на захід від міста Суджа у Курській області.

Українські військові змогли просунутися східніше поблизу Суджі, зокрема біля населеного пункту Мирний Курської області.

Станом на 24 серпня площа з позначкою звільнено становить 823,43 квадратні кілометри, а "сіра зона" - 416,7 квадратні кілометри.

Станом на 23 серпня Сили оборони контролювали 815,54 квадратні кілометри, а "сіра зона" займала 424,6 квадратні кілометри.

Також аналітики Deepstate зазначають, що російські загарбники просунулися у Покровському районі Донецької області - біля селища Гродівка та міста Новогродівка.

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