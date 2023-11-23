У Польщі заблокували ще один пункт пропуску вантажівок в Україну

В пункті пропуску "Шегині" ускладнено рух вантажного транспорту через блокування руху на території Польщі.

Заблоковано ще один пункт пропуску на кордоні Польщі та України

За наявною інформацією, 23 листопада близько 10:30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.

Тому можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

Польські прикордонники повідомляли, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. На цьому напрямку зараз на в'їзд до України очікують близько 1400 вантажівок.

Наголошується, що страйкарі у Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Росія може бути причетна до блокування кордонів України

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам з інформаційної агенції Guildhall, польські перевізники, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація і зі словацькими протестувальниками.

Розслідувачі звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.

Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.