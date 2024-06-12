За словами нардепа від правлячої фракції “Слуга народу” Олександра Завітневича, ймовірність початку контрнаступу українських військових вже цього року залежить від великої кількості факторів.

Від чого залежить початок контрнаступу ЗСУ вже цього року

Це дуже складне питання. Чи спроможні ми на це? Залежить від дуже багатьох чинників. Це і закон про мобілізацію, і комплектація наших бойових бригад. У багатьох бригадах є некомплект, не буду говорити відсотків, вони там різні, але проблема є, — пояснює Завітневич, який керує парламентським комітетом з нацбезпеки, оборони і розвідки. Поширити

За його словами, також існує проблема із достатньою кількістю озброєння для початку контрнаступу.

Той пакет, який ми очікували від нашого основного партнера США, був з суттєвою затримкою. До того ж важливо, коли оголошується пакет і коли він по факту прибуває в Україну, — підкреслив Завітневич. Поширити

Він зазначив, що у рамках останнього візиту українських нардепів до США було звернення до організаторів оголошення та відправки військових пакетів Україні із проханням прискорити надходження озброєнь.

По деяких видах озброєння це було понад місяць, по деяких видах є по два-три місяці. Це сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції… Ми це питання, звісно, постійно підіймали під час наших відряджень. Цей раз ми просто наголошували, що давайте ще докладемо більше зусиль. Наполягали на тому, що якщо оголошується пакет, то він повинен бути виконаний в якийсь конкретний термін, який ми можемо для себе планувати, — наголошує Завітневич. Поширити

Чому партнери часто затримують поставки допомоги Україні

Нардеп підкреслив, що пояснювали затримки наявністю зброї та її якістю.

Тому що ті ж боєприпаси, ви знаєте, вони всі перевіряються, техніка вся обов'язково перевіряється. І коли зброя умовно не готова — її треба ще раз подивитись, щось поремонтувати. Є невелика частина нової техніки, але здебільшого це техніка, яка вже була у використанні, — пояснює очільник оборонного комітету. Поширити

Він навів приклад, коли минулого року було оголошено пакет допомоги включно із засобами ППО, однак в результаті перевірки виявилось, що без певної машини весь комплекс працювати не буде, а сама машина тоді була у непрацездатному стані.

Але пакет вже оголошений. То звісно шукали всі, де відремонтувати, чим замінити, але на це все треба час. Тому ми просимо: давайте звертати увагу на це перед тим, як оголошувати — щоб ми розуміли, коли воно буде в нас. Це просять дуже сильно наші військові для можливості планування оборонних чи наступальних операцій, — розповідає Завітневич. Поширити

Щодо свого бачення подальшого розвитку подій на фронті він сказав, що не виключає відкриття ворогом нового фронту.