За словами нардепа від правлячої фракції “Слуга народу” Олександра Завітневича, ймовірність початку контрнаступу українських військових вже цього року залежить від великої кількості факторів.
Головні тези:
Початок контрнаступу ЗСУ залежить від готовності військових бойових бригад та наявності необхідного озброєння.
Затримки в поставках пакетів допомоги Україні зумовлені перевіркою якості та готовності озброєння.
Нардепи акцентують на необхідності швидкості та точності у доставці озброєнь для планування військових операцій.
Завітневич не виключає можливості ворога відкрити новий фронт та закликає бути постійно готовими до негативних сценаріїв.
Ситуація на фронті залишається складною, з постійними загостреннями на окремих напрямках, що вимагає від військових високої готовності.
Від чого залежить початок контрнаступу ЗСУ вже цього року
За його словами, також існує проблема із достатньою кількістю озброєння для початку контрнаступу.
Він зазначив, що у рамках останнього візиту українських нардепів до США було звернення до організаторів оголошення та відправки військових пакетів Україні із проханням прискорити надходження озброєнь.
Чому партнери часто затримують поставки допомоги Україні
Нардеп підкреслив, що пояснювали затримки наявністю зброї та її якістю.
Він навів приклад, коли минулого року було оголошено пакет допомоги включно із засобами ППО, однак в результаті перевірки виявилось, що без певної машини весь комплекс працювати не буде, а сама машина тоді була у непрацездатному стані.
Щодо свого бачення подальшого розвитку подій на фронті він сказав, що не виключає відкриття ворогом нового фронту.