У РФ брешуть про повернення до України лише 173 полонених — SPRAVDI

Росіяни поширюють фейк про обмін полоненими між Україною та РФ, що відбувся 3 січня. Окупанти заявляють, що російська сторона віддала Україні лише 173 полонених.
Росіяни поширюють фейк про обмін полоненими
Як зазначається, російські пропагандисти стверджують, що у рамках обміну полоненими між Росією та Україною, Київ зміг повернути лише 173 військовослужбовців в обмін на 248 росіян.
Нібито, додатково РФ отримала 75 військових за пʼятьох командирів оборони "Азовсталі", яких влітку 2023 року президент Володимир Зеленський забрав з Туреччини.
У Центрі наголошують, що російська пропаганда цією брехнею намагається викликати недовіру до української влади і нав'язати думку, що українській владі "начхати на долі полонених".
Подібні вигадки розповсюджуються Кремлем щоразу, коли йдеться про обмін полоненими.
Обмін військовополоненими
3 січня Україна та Росія вперше за кілька місяців провели обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 230 захисників. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.
Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.
48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець підкреслив, що 2024 рік дав старт 49 обміну військовополоненими. Омбудсмен додав, що нині 2 828 захисників вже вдома.
Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
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