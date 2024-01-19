У російській ракеті знайшли американські комплектуючі
Категорія
Україна
Дата публікації

У російській ракеті знайшли американські комплектуючі

НАЗК
театр
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У російській ракеті, якою окупанти вдарили по центру Чернігова в серпні минулого року, знайшли іноземні компоненти зі США.

У російській ракеті знайшли комплектуючі зі США

Зазначається, що росіяни використали крилату ракету "Іскандер-К" для удару по центру Чернігова 19 серпня минулого року.

Фахівцям вдалося встановити чотири нові компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сімох людей, зокрема шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждали.

Ракету могли зробити навесні минулого року

Експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком імовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу, — ідеться в повідомленні.

У НАЗК додали, що світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ.

Ракетний удар по центру Чернігова

Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляли, що погодили проведення заходу з владою.

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