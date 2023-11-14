У Словачинні назвали умови подальшої допомоги Україні

Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу з власних запасів озброєнь, проте постачатиме певні види товарів.
Що відомо про новий характер допомоги Україні від Словаччини
В Міноборони країни зазначили, що очільник відомства Роберт Каліняк під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 13 листопада розповів про нові умови Словаччини щодо надання допомоги Україні.
При цьому у відомстві зазначили, що Словаччина готова надавати Україні широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги, виключаючи летальні озброєння.
У повідомленні словацького відомства також зазначається, що питання майбутньої допомоги для України від Бухареста було однією з головних тем переговорів Каліняка зі Столтенбергом у Брюсселі, що пройшли напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.
Що кажуть у НАТО з приводу України
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна сама має вирішувати стосовно доцільності проведення переговорів із РФ.
Він підкреслив, що наразі країни-члени Альянсу не бачать з боку Кремля бажання вести переговори з Україною щодо врегулювання розв’язаної злочинної війни.
На думку Столтенберга, найкращий спосіб схилити кремлівського диктатора до переговорів з Україною, це надати Києву якомога більшу кількість озброєнь.
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