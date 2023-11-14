У Словачинні назвали умови подальшої допомоги Україні

Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу з власних запасів озброєнь, проте постачатиме певні види товарів.

Що відомо про новий характер допомоги Україні від Словаччини

В Міноборони країни зазначили, що очільник відомства Роберт Каліняк під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 13 листопада розповів про нові умови Словаччини щодо надання допомоги Україні.

Глава Міноборони Р. Каліняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів, - йдеться у повідомленні Міноборони. Поширити

При цьому у відомстві зазначили, що Словаччина готова надавати Україні широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги, виключаючи летальні озброєння.

У повідомленні словацького відомства також зазначається, що питання майбутньої допомоги для України від Бухареста було однією з головних тем переговорів Каліняка зі Столтенбергом у Брюсселі, що пройшли напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.

Що кажуть у НАТО з приводу України

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна сама має вирішувати стосовно доцільності проведення переговорів із РФ.

Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах, щоб показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні. Війни непередбачувані, ніхто не може сказати, як і коли ця війна закінчиться. Що ми можемо сказати, так це те, що ймовірність досягнення прийнятного результату переговорів зростає з більшою військовою підтримкою, яку ми надаємо Україні, - наголосив Столтенберг. Поширити

Він підкреслив, що наразі країни-члени Альянсу не бачать з боку Кремля бажання вести переговори з Україною щодо врегулювання розв’язаної злочинної війни.

На думку Столтенберга, найкращий спосіб схилити кремлівського диктатора до переговорів з Україною, це надати Києву якомога більшу кількість озброєнь.