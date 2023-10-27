У Словачинні виступили із цинічною заявою стосовно допомоги Україні

У Словаччині заявили про відмову від надання Україні військової допомоги, однак не від комерційного продажу зброї.

У Словаччині не проти комерційного продажу озброєнь Україні

За словами речника парламенту Словаччини та лідера лівоцентристської партії "Хлас" Петера Пеллегріні, наміри нового уряду країни припинити військову допомогу Україні стосуються лише поставок зброї, однак не продажу озброєнь на комерційній основі.

Пеллегріні висловився за те, щоб дозволити продовжувати виконувати замовлення, зроблені на комерційній основі.

Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості, - заявив речник парламенту Словаччини. Поширити

Оборонна промисловість Словаччини, як і інших країн центральної та східної Європи, переживає підйом на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Що відомо про нові скандальні заяви Фіцо про Україну

Новообраний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну найбільш корумпованою країною у світі.

За інформацією журналістів видання Dennik N, таким чином він висловив сумніви у необхідності збільшення фінансової допомоги Україні з боку країн ЄС.

Фіцо виступив проти надання Україні 50 млрд євро допомоги у період з 2024-2027 роки.

За його словами, між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання.

Чи фінансування України змінило щось у результаті війни? - цинічно заявив Фіцо. Поширити

А потім знову спитав, чи відбулося щось настільки значне в результаті цієї підтримки й чи варто продовжувати фінансувати Україну.

Тож вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться? - відкрито висловився прем’єр-міністр Словаччини. Поширити

За його словами, в ЄС не має мирного плану в Україні і кілька лідерів ключових країн Євросоюзу опинились у глухому куті через розв’язану Кремлем злочинну війну, оскільки не знають, чим все закінчиться.