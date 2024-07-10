У США фіксують покращення позицій України на фронті

Офіційні особи США заявляють про покращення ситуації в Україні після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги на 61 млрд доларів після багатомісячної затримки.

ЗСУ покращили позиції на фронті

Хоча лінія фронту майже не змінилася більш ніж рік, вони кажуть, що Москва, ймовірно, зіткнеться з проблемами, що зростають, у збереженні своїх переваг на полі бою.

Україна залишається під тиском, це залишається дуже активним конфліктом. Нам не слід дивитися у рожевих окулярах, — заявив високопосадовець адміністрації США. Поширити

Однак, за його словами, лінії стабілізувалися, і Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили, що фактично грає на руку Україні".

Чи готова армія РФ до масштабного літнього наступу

Керівництво НАТО дійшло висновку, що наразі російським загарбникам бракує боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні, який був запланований на літо 2024 року.

Альянс звертає увагу на шалені втрати російських окупантів на фронті, які є ціною спроб ворога утримати невеликі територіальні здобутки.

Брак живої сили та снарядів підтверджує той факт, що армія РФ наразі не готова широкомасштабного наступу.

Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей, — заявив журналістам інсайдер в НАТО. Поширити

Цілком ймовірно, що вже незабаром диктатор Путіна спробує забезпечити значні постачання боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що він вже отримує від Ірану і Північної Кореї.