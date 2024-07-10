У США фіксують покращення позицій України на фронті

Офіційні особи США заявляють про покращення ситуації в Україні після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги на 61 млрд доларів після багатомісячної затримки.
Головні тези:
- Після прийняття Конгресом США допомоги на 61 млрд доларів для України, позиція країни на фронті значно покращилася.
- За даними НАТО, російські загарбники почали відчувати дефіцит боєприпасів та живої сили, що ускладнює їхні плани наступу в Україні.
- Можлива спроба Путіна забезпечити додаткові постачання боєприпасів та мобілізація недосвідчених підрозділів може відбутися у найближчому майбутньому.
- ЗСУ показали стабільність та підтримують активний конфлікт на фронті, що ставить певний тиск на Росію та її дії.
- Аналіз показує, що українська армія готова до відстоювання своїх позицій та може відповісти на потенційний наступ з боку російських сил.
ЗСУ покращили позиції на фронті
Хоча лінія фронту майже не змінилася більш ніж рік, вони кажуть, що Москва, ймовірно, зіткнеться з проблемами, що зростають, у збереженні своїх переваг на полі бою.
Однак, за його словами, лінії стабілізувалися, і Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили, що фактично грає на руку Україні".
Чи готова армія РФ до масштабного літнього наступу
Керівництво НАТО дійшло висновку, що наразі російським загарбникам бракує боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні, який був запланований на літо 2024 року.
Альянс звертає увагу на шалені втрати російських окупантів на фронті, які є ціною спроб ворога утримати невеликі територіальні здобутки.
Брак живої сили та снарядів підтверджує той факт, що армія РФ наразі не готова широкомасштабного наступу.
Цілком ймовірно, що вже незабаром диктатор Путіна спробує забезпечити значні постачання боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що він вже отримує від Ірану і Північної Кореї.
Окрім того, існує високий ризик того, що нелегітимний президент РФ віддасть наказ про нову широкомасштабну мобілізацію, адже навіть тих 30 тисяч військових, які посилюють армію ворога щомісяця, виявилося замало для прориву на фронті.
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