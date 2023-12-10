У США попередили про різке посилення наступу армії РФ та назвали причину

Солдати РФ, попри складні погодні умови, суттєво посилюють наступи та роблять все можливе, щоб перехопити ініціативу до президентських виборів у Росії. Однак бійцям ЗСУ все одно вдається закріплюватися на позиціях, де вони не ведуть контрнаступів.

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ після наказу Путіна

Команда Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що армія РФ розпочала наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону.

Окупанти хочуть перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

За словами українських воїнів, солдати РФ ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

Нещодавні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута і вздовж напрямку Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області. Поширити

Як можуть розвиватися події на фронті в Україні

На переконання американських аналітиків, що російське командування робило все можливо щоб спровокувати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими.

Проте, що важливо розуміти, Україна вирішила суттєво обмежити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.

Залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому. Поширити

Не можна також проігнорувати той факт, що армія РФ не накопичує незадіяні резерви для підготовки до більш масштабних зимових операцій.