У США попередили про різке посилення наступу армії РФ та назвали причину

Солдати РФ, попри складні погодні умови, суттєво посилюють наступи та роблять все можливе, щоб перехопити ініціативу до президентських виборів у Росії. Однак бійцям ЗСУ все одно вдається закріплюватися на позиціях, де вони не ведуть контрнаступів.
Росіяни намагаються витіснити ЗСУ після наказу Путіна
Команда Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що армія РФ розпочала наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону.
Окупанти хочуть перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.
За словами українських воїнів, солдати РФ ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.
Як можуть розвиватися події на фронті в Україні
На переконання американських аналітиків, що російське командування робило все можливо щоб спровокувати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими.
Проте, що важливо розуміти, Україна вирішила суттєво обмежити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.
Не можна також проігнорувати той факт, що армія РФ не накопичує незадіяні резерви для підготовки до більш масштабних зимових операцій.
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