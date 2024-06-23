У США заявляють про початок нового наступу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У США заявляють про початок нового наступу армії РФ

армія РФ
Джерело:  ISW

Як стверджує американський Інститут вивчення війни, наразі він фіксує усі ознаки того, що Росія розпочинає новий масштабний літній наступ на територію України.

Головні тези:

  • Російські бойовики збільшують інтенсивність наступальних операцій у Донецькій області, змінюючи тактику на фронті.
  • Прогнозується збільшення обстрілів та атак в районі Часового Яру та Авдіївки.
  • Очікуються нові спроби ворога прорватися на сході України після проведеного наступу на півночі для розтягування ресурсів ЗСУ.

Ситуація на фронті знову загострюється

Команда ISW звертає увагу на те, що армія РФ посилює темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківщини.

Що важливо розуміти, наступальні операції ворога в Харківській області мають на меті насамперед відволікти бійців ЗСУ та дозволити окупантам прорватися на інших ділянках фронту.

Згідно з останніми даними, загарбники наростили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня.

Доволі красномовним залишається той факт, що російські бойовики загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому нові спроби прорватися було неможливо не помітити

На противагу цьому, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився в останні дні, особливо у порівнянні з серединою травня цього року, — наголошує ISW.

Армія РФ досі не визначила конкретні напрямки наступу

Як повідомляють американські аналітики, наразі окупанти зберігають високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки.

Атаки на цій ділянці фронту незабаром можуть посилитися.

Це залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як українські війська передислокують резерви назад у Донецьку область, — йдеться в повідомленні.

За словами українських інсайдерів, новий наступ РФ справді буде сконцентрований на сході України, після наступу на півночі, метою якого було розтягнути обмежені ресурси ЗСУ.

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