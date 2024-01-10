У Харкові російська ракета влучила у цивільний об'єкт. Є постраждалі

Близько 22.30 10 січня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Харкова. Ракета поцілила у цивільний об'єкт, є жертви.

Армія РФ атакувала Харків

У Харкові в результаті ракетного удару російських окупантів сьогодні ввечері, 10 січня, зафіксоване влучання у цивільний об'єкт.

Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Удар прийшовся по цивільному об'єкту, - розповів мер. Поширити

Очільник міста зазначив, що є висока вірогідність жертв серед людей, які там перебували.

На парковці поряд з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі, – йдеться в повідомленні. Поширити

Терехов додав, що туди вже виїхали усі відповідні служби.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російська ракетна атака прийшлася на Київський район міста.

Голова ХОВА уточнив, що є шестеро постраждалих, їм надається необхідна допомога.

О 23.17 стало відомо, що кількість постраждалих при ракетному обстрілі Харкова збільшилася до 9 осіб.

Обстріл Харкова: що відомо

Сьогодні ввечері російські військові вчергове атакувала місто Харків. У місті було чути щонайменше два вибухи. Міська влада повідомила, що для удару ворог використав ракети.

Нагадаємо, перед тим, ввечері 9 січня у Харкові також пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.