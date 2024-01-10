У Харкові російська ракета влучила у цивільний об'єкт. Є постраждалі

Близько 22.30 10 січня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Харкова. Ракета поцілила у цивільний об'єкт, є жертви.
Армія РФ атакувала Харків
У Харкові в результаті ракетного удару російських окупантів сьогодні ввечері, 10 січня, зафіксоване влучання у цивільний об'єкт.
Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Очільник міста зазначив, що є висока вірогідність жертв серед людей, які там перебували.
Терехов додав, що туди вже виїхали усі відповідні служби.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російська ракетна атака прийшлася на Київський район міста.
Голова ХОВА уточнив, що є шестеро постраждалих, їм надається необхідна допомога.
О 23.17 стало відомо, що кількість постраждалих при ракетному обстрілі Харкова збільшилася до 9 осіб.
Обстріл Харкова: що відомо
Сьогодні ввечері російські військові вчергове атакувала місто Харків. У місті було чути щонайменше два вибухи. Міська влада повідомила, що для удару ворог використав ракети.
Нагадаємо, перед тим, ввечері 9 січня у Харкові також пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.
Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.
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