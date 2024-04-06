У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Україну

Росія атакувала Харків вночі 6 квітня. Кількість загиблих зробла до 7, поранених вже 11.

Внаслідок атаки РФ по Харкову зрослі кількість жертв

Як повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов, місто атакували ракетами С-300. Знову били двічі. Цілилися по житлових багатоповерхівках і цивільній інфраструктурі.

Другий обстріл почався через 30 хв після першого.

Вночі Харків атакували з С-300



Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другой обстріл почався менше ніж за пів-години після першого.



Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач.… pic.twitter.com/ZPcSPuCFYd — Сергій Болвінов (@serhii_bolvinov) April 6, 2024

Внаслідок атаки, повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.

Що відомо про атаку РФ на Харків 6 квітня

В ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Атака тривала 7 годин. Під ударами були Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів і Київщина.

В Харкові зранку повідомили про 6 загиблих і 10 поранених. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 автівок.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 6 квітня армія РФ запустила 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

Окрім того, Росія атакувала Україну шістьома ракетами різних типів:

трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області,

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області

однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.