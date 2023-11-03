У Запоріжжі посадовець ОВА інформував росіян про переміщення ЗСУ

У Запоріжжі затримали інформатора ФСБ, який влаштувався до обласної військової адміністрації для виконання ворожих завдань. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

СБУ затримала шпигуна РФ у Запоріжжі

У жовтні чоловік влаштувався до ОВА на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА.

Там він намагався отримати секретну інформацію про розміщення ЗСУ та оборонні закупівлі області.

Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Поширити

СБУ затримали зловмисника до його передачі розвідданих Росії.

Що загрожує шпигуну з Запоріжжя

Чоловіку оголошено підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

СБУ повідомляє, що шпигуном виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою.

До влаштування до ОВА він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

У вересні він запропонував свою інформацію росіянам за допомогою чат-бота.

ФСБ залучила його до співпраці. За її завданням, чоловік фотографував виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася.