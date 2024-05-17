Зміна тактики і постійні перегрупування відбуваються увесь час, тому що ворог засвоює добре уроки з кожної битви, яку проводить, вносить корективи у свою діяльність і на тих чи інших напрямках підбирає різні способи для ведення своїх дій. Відповідно, тактичні ходи як з нашого боку, так і їхнього, постійно змінюються, — підкреслив військовий.