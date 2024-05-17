За словами речника 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Романа Гасько, битва за Часів Яр на Донеччині досягла піку.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Військовий підкреслив, що інтесивність бойових дій в районі Часового Яру залишається дуже високою вже тривалий час.
За його словами, наразі не має жодних ознак щодо зниження інтесивності боїв.
Гасько підкреслив, що російські окупанти мають достатню кількість артилерійських боєприпасів, особового складу і відчувають перевагу у деяких компонентах.
Речник 80-ї ОДШ зазначив, що російські загарбники налаштовані продовжувати штурми в районі міста.
Що відомо про тактику армії РФ в районі Часового Яру
Гасько також додав, що російські окупанти постійно змінюють тактику атак поблизу Часового Яру.
При цьому, за його словами, загалом, ситуація на Донеччині непроста, бо повна окупація області є одним із пріоритетних завдань окупантів.
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