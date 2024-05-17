У ЗСУ розкрили деталі ситуації в районі Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили деталі ситуації в районі Часового Яру

Артилерія ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Романа Гасько, битва за Часів Яр на Донеччині досягла піку. 

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Ситуація продовжує залишатись досить напруженою і складною. Ворог не припинив своїх спроб з взяття міста. Відповідно, битва за Часів Яр зараз у розпалі. Кожен день виникають боєзіткнення, нові спроби, контрудари. Усе дуже динамічно. Битва продовжується і вона, напевно, зараз на своєму піковому рівні, — зазначає Гасько.

Військовий підкреслив, що інтесивність бойових дій в районі Часового Яру залишається дуже високою вже тривалий час.

За його словами, наразі не має жодних ознак щодо зниження інтесивності боїв.

Гасько підкреслив, що російські окупанти мають достатню кількість артилерійських боєприпасів, особового складу і відчувають перевагу у деяких компонентах.

Речник 80-ї ОДШ зазначив, що російські загарбники налаштовані продовжувати штурми в районі міста.

Що відомо про тактику армії РФ в районі Часового Яру

Гасько також додав, що російські окупанти постійно змінюють тактику атак поблизу Часового Яру.

Зміна тактики і постійні перегрупування відбуваються увесь час, тому що ворог засвоює добре уроки з кожної битви, яку проводить, вносить корективи у свою діяльність і на тих чи інших напрямках підбирає різні способи для ведення своїх дій. Відповідно, тактичні ходи як з нашого боку, так і їхнього, постійно змінюються, — підкреслив військовий.

При цьому, за його словами, загалом, ситуація на Донеччині непроста, бо повна окупація області є одним із пріоритетних завдань окупантів.

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