Росія може посилити обстріли на свята, тому жителям прифронтових територій півдня необхідно виїхати в безпечніші регіони.

У ЗСУ звернулися до жителів прифронтових територій півдня

Хочу звернутися до всіх мешканців прифронтових територій з усвідомленням поставитись до того, що ворог може активізувати свою бойову активність і посилити обстріли, якщо є така можливість все ж виїхати і не зіпсувати собі свята і зберегти свої життя, - йдеться у заяві. Поширити

За її словами, якщо немає можливості виїхати - у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, вони далеко не навчальні.

До того ж, у ЗСУ можуть зробити висновок, що тривалий час незадіяння ракетоносіїв з моря може бути компенсовано ворогом у ці дні, щоб провести ракетні атаки.

Оскільки ми бачимо, тактична авіація має складнощі із застосуванням, от можуть бути застосовані ракети повітряного базування як тактичної, так і стратегічної авіації. Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати небезпеку необхідно, - додала Гуменюк. Поширити

Що відомо про можливу загрозу обстрілів на свята

Нагадаємо, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. При цьому не виключено повторення сценарію й цього року.

Втім, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно.

Відомо, що Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але українські військові раніше зазначали, що цієї зими агресор робитиме ставку на дрони-камікадзе.