Росія може посилити обстріли на свята, тому жителям прифронтових територій півдня необхідно виїхати в безпечніші регіони.
У ЗСУ звернулися до жителів прифронтових територій півдня
За її словами, якщо немає можливості виїхати - у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, вони далеко не навчальні.
До того ж, у ЗСУ можуть зробити висновок, що тривалий час незадіяння ракетоносіїв з моря може бути компенсовано ворогом у ці дні, щоб провести ракетні атаки.
Що відомо про можливу загрозу обстрілів на свята
Нагадаємо, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. При цьому не виключено повторення сценарію й цього року.
Втім, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно.
Відомо, що Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але українські військові раніше зазначали, що цієї зими агресор робитиме ставку на дрони-камікадзе.
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