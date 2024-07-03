Удар РФ КАБами по Харкову. Кількість постраждалих значно збільшилася

Унаслідок чергових ворожих обстрілів Харкова 3 липня постраждали 14 людей, серед них — немовля.
Головні тези:
- 14 людей постраждали внаслідок ударів РФ по Харкову, серед них дітина та немовля.
- Атаки КАБами спричинили руйнування житлових будинків, автомобілів та інфраструктури міста.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з цими подіями.
- Атаки зумовили серйозне загрозливе становище для жителів Харкова та вимагають подальшого реагування та заходів безпеки.
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову збільшилася
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 3 липня близько 16:00 війська РФ завдали трьох авіаударів по Харкову. Один із ударів припав на відкриту місцевість на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району.
Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з н.п. Батрацька дача Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У результаті удару РФ по Харкову постраждало 4 осіб
Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов додав, що співробітники ДСНС урятували з-під завалів дитину.
На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.
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