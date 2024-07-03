Удар РФ КАБами по Харкову. Кількість постраждалих значно збільшилася

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову збільшилася

Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні. Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу. Поширити

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 липня близько 16:00 війська РФ завдали трьох авіаударів по Харкову. Один із ударів припав на відкриту місцевість на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з н.п. Батрацька дача Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У результаті удару РФ по Харкову постраждало 4 осіб

Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки. Поширити

Синєгубов додав, що співробітники ДСНС урятували з-під завалів дитину.

На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.