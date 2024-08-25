Україна частково досягла всіх цілей під час операції на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна частково досягла всіх цілей під час операції на Курщині

Україна частково досягла всіх цілей під час операції на Курщині
Джерело:  The Wall Street Journal

Курська операція змінила наратив про те, що Україна не здатна протистояти військовій силі Росії.

Головні тези:

 

  • В американських колах виникають питання щодо майбутнього розширення буферної зони та утримання захопленої території Україною.
  • Операція на Курщині допомогла Україні в збільшенні обмінного фонду російських військовополонених.
  • Президент Зеленський наголошує на досягненнях операції, включаючи зупинення операції РФ на півночі та запобігання окупації Сумської області.
  • Україна працює над досягненням усіх поставлених цілей під час операції на Курщині в рамках стратегічного військового плану.

Які цілі Україна частково досягла на Курщині

Як зазначає видання, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.

Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.

За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:

  1. Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України

  2. Підірвати риторику про поразку України на полі бою

  3. Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.

Наразі всі три цілі частково досягнуті, — повідомляє видання.

Крім того, одне з ключових досягнень операції в Курську — збільшення кількості російських військовополонених, яких можна обміняти.

Росія досі утримує значно більше полонених, ніж Україна, але захоплення Києвом сотень російських військових у Курську змінило ситуацію на користь паритету, пише WSJ.

Видання також зазначає, що за словами високопоставленого представника української розвідки на зустрічі з родичами полонених, шанси на обмін із залученням бійців "Азова" значно зросли.

Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині

Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.

Передусім — обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге — це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу, — наголосив Зеленський.

Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, — підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.

Що стосується всіх цілей операції, я вірю, що вони всі будуть досягнуті. Їх більше, ніж я назвав публічно, — додав глава держави.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cкільки може тривати наступ ЗСУ на Курщині — прогнози західних аналітиків
Військові ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг Путіна в РФ рекордно обвалився на тлі наступу ЗСУ на Курщині
Володимир Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Пентагоні спрогнозували подальші дії ЗСУ на Курщині
Військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?