Україна частково досягла всіх цілей під час операції на Курщині

Курська операція змінила наратив про те, що Україна не здатна протистояти військовій силі Росії.

Які цілі Україна частково досягла на Курщині

Як зазначає видання, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.

Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.

За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:

Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України Підірвати риторику про поразку України на полі бою Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.

Наразі всі три цілі частково досягнуті, — повідомляє видання. Поширити

Крім того, одне з ключових досягнень операції в Курську — збільшення кількості російських військовополонених, яких можна обміняти.

Росія досі утримує значно більше полонених, ніж Україна, але захоплення Києвом сотень російських військових у Курську змінило ситуацію на користь паритету, пише WSJ.

Видання також зазначає, що за словами високопоставленого представника української розвідки на зустрічі з родичами полонених, шанси на обмін із залученням бійців "Азова" значно зросли.

Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині

Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, — зазначив глава держави. Поширити

Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.

Передусім — обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге — це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу, — наголосив Зеленський. Поширити

Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, — підкреслив президент. Поширити

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.