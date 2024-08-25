Україна частково досягла всіх цілей під час операції на Курщині

Курська операція змінила наратив про те, що Україна не здатна протистояти військовій силі Росії.
Головні тези:
- В американських колах виникають питання щодо майбутнього розширення буферної зони та утримання захопленої території Україною.
- Операція на Курщині допомогла Україні в збільшенні обмінного фонду російських військовополонених.
- Президент Зеленський наголошує на досягненнях операції, включаючи зупинення операції РФ на півночі та запобігання окупації Сумської області.
- Україна працює над досягненням усіх поставлених цілей під час операції на Курщині в рамках стратегічного військового плану.
Які цілі Україна частково досягла на Курщині
Як зазначає видання, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.
Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.
За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:
Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України
Підірвати риторику про поразку України на полі бою
Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.
Крім того, одне з ключових досягнень операції в Курську — збільшення кількості російських військовополонених, яких можна обміняти.
Росія досі утримує значно більше полонених, ніж Україна, але захоплення Києвом сотень російських військових у Курську змінило ситуацію на користь паритету, пише WSJ.
Видання також зазначає, що за словами високопоставленого представника української розвідки на зустрічі з родичами полонених, шанси на обмін із залученням бійців "Азова" значно зросли.
Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині
Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.
Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.
Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.
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