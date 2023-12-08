Україна формує нові бригади для наступу — Кулеба

В Україні формують нові бригади для подальшого проведення контрнаступальних операцій та звільнення окупованих Росією територій.
Що відомо про ситуацію на фронті та прагнення Кремля домогтись паузи у війні
За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв’ю журналістам видання, триваючий збройний опір українських військових агресії злочинної армії РФ знижує здатність російських окупаційних військ для проведення перегрупування.
Кулеба зазначив, що через це Кремль охоче б скористався паузою у війні.
На переконання керівника МЗС, будь-яке припинення бойових дій дасть змогу російським військовим злочинцям провести перегрупування та підготуватись до подальшої агресії проти України.
Кулеба наголосив, що наразі проходить підготовка підрозділів та частин до нових контрнаступальних та оборонних операцій.
Що відомо про занепокоєння Заходу перспективами розв’язаної Кремлем війни проти України
У матеріалі видання зазначається, що позицію Дмитра Кулеби було озвучено на тлі думок низки західних експертів, що у разі збереження військової підтримки України з боку західних партнерів, у наступному році Україні у кращому випадку вдасться відновити витрачені сили та ресурси.
Невказані західні стратеги вважають, що обмежена кількість українських військових може стримувати армію РФ, даючи країнам-членам НАТО час підготувати нові підрозділи ЗСУ, розширити виробництво озброєнь та поповнити арсенали Сил оборони.
У публікації також зазначається, що на нещодавній зустрічі НАТО обговорювалися невдачі російських спроб прорвати оборону ЗСУ, що руйнує ресурси країни-агресора у живій силі, техніці та боєприпасах.
Це потенційно може дати Україні найкращі перспективи повернути ініціативу на полі бою навесні 2025 року.
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