Україна формує нові бригади для наступу — Кулеба

В Україні формують нові бригади для подальшого проведення контрнаступальних операцій та звільнення окупованих Росією територій.

Що відомо про ситуацію на фронті та прагнення Кремля домогтись паузи у війні

За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв’ю журналістам видання, триваючий збройний опір українських військових агресії злочинної армії РФ знижує здатність російських окупаційних військ для проведення перегрупування.

Кулеба зазначив, що через це Кремль охоче б скористався паузою у війні.

На переконання керівника МЗС, будь-яке припинення бойових дій дасть змогу російським військовим злочинцям провести перегрупування та підготуватись до подальшої агресії проти України.

Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад, - пояснює міністр. Поширити

Кулеба наголосив, що наразі проходить підготовка підрозділів та частин до нових контрнаступальних та оборонних операцій.

Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції, - підкреслив глава МЗС. Поширити

Що відомо про занепокоєння Заходу перспективами розв’язаної Кремлем війни проти України

У матеріалі видання зазначається, що позицію Дмитра Кулеби було озвучено на тлі думок низки західних експертів, що у разі збереження військової підтримки України з боку західних партнерів, у наступному році Україні у кращому випадку вдасться відновити витрачені сили та ресурси.

Невказані західні стратеги вважають, що обмежена кількість українських військових може стримувати армію РФ, даючи країнам-членам НАТО час підготувати нові підрозділи ЗСУ, розширити виробництво озброєнь та поповнити арсенали Сил оборони.

У публікації також зазначається, що на нещодавній зустрічі НАТО обговорювалися невдачі російських спроб прорвати оборону ЗСУ, що руйнує ресурси країни-агресора у живій силі, техніці та боєприпасах.

Це потенційно може дати Україні найкращі перспективи повернути ініціативу на полі бою навесні 2025 року.