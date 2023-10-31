Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через можливе перекриття кордону

Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам, - сказав заступник міністра Сергій Деркач.