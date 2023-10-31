Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через можливе перекриття кордону

На тлі можливого блокування пунктів пропуску між Україною та Польщею, Мінвідновлення звернулося до Польщі та Єврокомісії для проведення відповідної зустрічі для вирішення цього питання. Зустріч планують провести 31 жовтня.
Зустріч щодо можливого блокування пунктів пропуску
Мінвідновлення повідомило про ініціювання зустрічі з Польщею та Єврокомісією щодо виконання меморандумів по роботі пунктів пропуску
Україна звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії.
Причиною є вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
Польські перевізники готують страйк на кордоні
Нагадаємо, що 30 жовтня стало відомо, що польські перевізники 3 листопада готують початок двомісячного страйку на українському кордоні, перекривши всі пункти пропуску.
Причина страйку - надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Польські перевізники висувають низку вимог:
повернути українським перевізникам дозволи;
посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
отримати доступ до системи "Шлях".
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