Україна має реальний план дій на фронті — НАТО

За словами високопосадовця НАТО, військово-політичне керівництво України має чіткий та реальний план подальшого ведення бойових дій у розв'язаній Росією війні.
Що відомо про реалізацію Україною плану у війні проти РФ
За словами високопосадовця НАТО, Україна успішно реалізовує детальний план ведення бойових дій, попри умови певного дефіциту озброєнь.
За його словами, українці роблять неймовірні речі. Зокрема, за півтора року війни українським військовим вдалось звільнити близько половини окупованої російськими військовими злочинцями території України.
Що кажуть в Україні
За словами керівника МЗС Дмитра Кулеби, глави МЗС країн-членів НАТО запевнили, що їхні держави не мають втоми від розв’язаної Росією війни проти України.
Він наголосив, що глави МЗС країн-членів НАТО не просто констатували це факт, а пообіцяли продовженя та збільшення військової допомоги Україні.
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