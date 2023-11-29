Україна має реальний план дій на фронті — НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна має реальний план дій на фронті — НАТО

Артилерія ЗСУ
Джерело:  РБК Україна

За словами високопосадовця НАТО, військово-політичне керівництво України має чіткий та реальний план подальшого ведення бойових дій у розв'язаній Росією війні. 

Що відомо про реалізацію Україною плану у війні проти РФ

За словами високопосадовця НАТО, Україна успішно реалізовує детальний план ведення бойових дій, попри умови певного дефіциту озброєнь.

В українців є план, і вони його реалізовують. Але це справді дуже-дуже важко - воювати з росіянами навіть із підтримкою, яку захід надає Україні, - підкреслив представник Альянсу.

За його словами, українці роблять неймовірні речі. Зокрема, за півтора року війни українським військовим вдалось звільнити близько половини окупованої російськими військовими злочинцями території України.

В українців є реально чіткий план, як досягати успіху, - підкреслив представник НАТО.

Що кажуть в Україні

За словами керівника МЗС Дмитра Кулеби, глави МЗС країн-членів НАТО запевнили, що їхні держави не мають втоми від розв’язаної Росією війни проти України.

Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і все це почули та відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне "так" продовженню та збільшенню підтримки України, - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що глави МЗС країн-членів НАТО не просто констатували це факт, а пообіцяли продовженя та збільшення військової допомоги Україні.

Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхніх урядах не йдеться і не може йтися. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це був один з двох таких ключових тез виступів, які я чув, - підкреслив Кулеба.

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