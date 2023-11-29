Україна має реальний план дій на фронті — НАТО

Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхніх урядах не йдеться і не може йтися. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це був один з двох таких ключових тез виступів, які я чув, - підкреслив Кулеба.