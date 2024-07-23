Україна наближається до застосування власних ракет. Зеленський розкрив деталі

Глава держави Володимир Зеленський розповів про українську програму з виробництва власних ракет. За його словами, помітний прогрес уже є.

Україна буде знищувати ворога своїми ж ракетами

Важливими новинами президент поділився під час традиційного вечірнього відеозвернення.

Наша ракетна програма має хорошу динаміку. Важке завдання, але поступово ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачанні від партнерів. Володимир Зеленський Президент України

Ба більше, за словами глави держави, у майбутньому Україна повинна обов’язково вийти на "максимальну самооборонну самостійність"

Володимир Зеленський переконаний у тому, що саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників і реалізують свої інтереси.

Наше завдання — всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності, — пояснив український лідер. Поширити

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За словами президента, він заслухав доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на поді бою.

У центрі уваги — рішення, кроки та плани щодо знищення сил ворога.

Наразі команда Володимира Зеленського активно працює з партнерами, щоб збільшити рівень захисту цивільних та військових.

Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій,- додає Зеленський. Поширити

Як зазначив глава держави, ключове при цьому — українські дрони та гнучкість у їхньому застосуванні.