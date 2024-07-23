Україна наближається до застосування власних ракет. Зеленський розкрив деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна наближається до застосування власних ракет. Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський розповів про українську програму з виробництва власних ракет. За його словами, помітний прогрес уже є.

Головні тези:

  • Україна активно розвиває свою ракетну програму з метою забезпечення самостійної обороноздатності.
  • Застосування власних ракет дозволить Україні знищувати ворога власними силами.
  • Володимир Зеленський підкреслив необхідність виходу на максимальну оборонну самостійність для ефективного ведення війни.
  • Розвиток українських дронів є одним із ключових напрямків у планах української оборонної стратегії.

Україна буде знищувати ворога своїми ж ракетами

Важливими новинами президент поділився під час традиційного вечірнього відеозвернення.

Наша ракетна програма має хорошу динаміку. Важке завдання, але поступово ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачанні від партнерів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ба більше, за словами глави держави, у майбутньому Україна повинна обов’язково вийти на "максимальну самооборонну самостійність"

Володимир Зеленський переконаний у тому, що саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників і реалізують свої інтереси.

Наше завдання — всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності, — пояснив український лідер.

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За словами президента, він заслухав доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на поді бою.

У центрі уваги — рішення, кроки та плани щодо знищення сил ворога.

Наразі команда Володимира Зеленського активно працює з партнерами, щоб збільшити рівень захисту цивільних та військових.

Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій,- додає Зеленський.

Як зазначив глава держави, ключове при цьому — українські дрони та гнучкість у їхньому застосуванні.

Президент звернув увагу на те, що бійці ЗСУ вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування БПЛА.

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