Україна наближається до застосування власних ракет. Зеленський розкрив деталі

Глава держави Володимир Зеленський розповів про українську програму з виробництва власних ракет. За його словами, помітний прогрес уже є.
Головні тези:
- Україна активно розвиває свою ракетну програму з метою забезпечення самостійної обороноздатності.
- Застосування власних ракет дозволить Україні знищувати ворога власними силами.
- Володимир Зеленський підкреслив необхідність виходу на максимальну оборонну самостійність для ефективного ведення війни.
- Розвиток українських дронів є одним із ключових напрямків у планах української оборонної стратегії.
Україна буде знищувати ворога своїми ж ракетами
Важливими новинами президент поділився під час традиційного вечірнього відеозвернення.
Ба більше, за словами глави держави, у майбутньому Україна повинна обов’язково вийти на "максимальну самооборонну самостійність"
Володимир Зеленський переконаний у тому, що саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників і реалізують свої інтереси.
Зеленський провів чергову Ставку. Що обговорювали
За словами президента, він заслухав доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на поді бою.
У центрі уваги — рішення, кроки та плани щодо знищення сил ворога.
Наразі команда Володимира Зеленського активно працює з партнерами, щоб збільшити рівень захисту цивільних та військових.
Як зазначив глава держави, ключове при цьому — українські дрони та гнучкість у їхньому застосуванні.
Президент звернув увагу на те, що бійці ЗСУ вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування БПЛА.
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