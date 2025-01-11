Україна не отримала від Литви тисячі обіцяних дронів. У чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна не отримала від Литви тисячі обіцяних дронів. У чому причина

Прапор Литви
Джерело:  LRT

Тисячі обіцяних Литвою Україні безпілотників досі залишаються на складах, хоча мали надійти ще наприкінці 2024 року.  

Головні тези:

  • Бюрократія та складні процедури перешкоджають передачі тисяч обіцяних дронів від Литви Україні.
  • Для передачі безпілотників Україні необхідно виконати 6 кроків, що затримує процес.
  • Литовське оборонне керівництво зазначає, що обіцяні безпілотники будуть доставлені в Україну найближчим часом.
  • Ситуація з передачею дронів Україні викликає необхідність перегляду системи постачання зброї.

Чому Литва досі не передала Україні тисячі обіцяних дронів

Зазначається, що литовські політики заявляють, що у затримках винна бюрократія.

У нас є інформація, що ми доставили безпілотники — деякі в жовтні, деякі в листопаді, і ми поки не маємо інформації, що дрони вже в Україні, — пояснює керівник компанії-виробника дронів RSI Europe Томас Мілашаускас.

За словами представників інших компаній-виробників, вони також не отримали підтвердження, що безпілотники були передані Україні.

Литва досі не передала Україні тисячі обіцяних дронів
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За словами ексміністра оборони Литви Лаурінаса Кашчюнаса, затримки відбуваються через бюрократію.

Він пояснює, що для передачі цих безпілотників Україні необхідно виконання 6 кроків.

Бюрократія така, що є склади, оборонне агентство має це формально передати армії, уряд має прийняти рішення передати це Україні, потім Україна має це транспортувати. Це означає, що ви повинні рухатися якомога швидше під час кожного кроку, — зазначає Кашчюнас.

Він підкреслив, що такий механізм цілком логічний, однак затримка в одному місці зупиняє увесь процес.

Тим часом Мілашаускас наголошує, що поки зброя лежить на складах — Україна зазнає втрат, які могли б бути меншими.

Шкода очевидна — в Україні не вистачає безпілотників, мільйонний дефіцит, і якщо безпілотників немає в руках солдатів, значить, вони втрачені — Україна несе більші втрати, ніж мала б, — підкреслив Мілашаускас.

Що кажуть в оборонному керівництві Литви

Як наголосив голова Комітету національної безпеки і оборони Ґедрімас Єглінскас, ситуація з передачею безпілотників Україні має спонукати до перегляду всієї системи постачання.

Водночас у Міністерстві оборони Литви запевнили, що закуплені безпілотники найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Там стверджують, що бюрократичний ланцюг уже скорочують — відповідну постанову уряд ухвалив цього тижня.

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