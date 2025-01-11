Тисячі обіцяних Литвою Україні безпілотників досі залишаються на складах, хоча мали надійти ще наприкінці 2024 року.
Головні тези:
- Бюрократія та складні процедури перешкоджають передачі тисяч обіцяних дронів від Литви Україні.
- Для передачі безпілотників Україні необхідно виконати 6 кроків, що затримує процес.
- Литовське оборонне керівництво зазначає, що обіцяні безпілотники будуть доставлені в Україну найближчим часом.
- Ситуація з передачею дронів Україні викликає необхідність перегляду системи постачання зброї.
Чому Литва досі не передала Україні тисячі обіцяних дронів
Зазначається, що литовські політики заявляють, що у затримках винна бюрократія.
За словами представників інших компаній-виробників, вони також не отримали підтвердження, що безпілотники були передані Україні.
За словами ексміністра оборони Литви Лаурінаса Кашчюнаса, затримки відбуваються через бюрократію.
Він пояснює, що для передачі цих безпілотників Україні необхідно виконання 6 кроків.
Він підкреслив, що такий механізм цілком логічний, однак затримка в одному місці зупиняє увесь процес.
Тим часом Мілашаускас наголошує, що поки зброя лежить на складах — Україна зазнає втрат, які могли б бути меншими.
Що кажуть в оборонному керівництві Литви
Як наголосив голова Комітету національної безпеки і оборони Ґедрімас Єглінскас, ситуація з передачею безпілотників Україні має спонукати до перегляду всієї системи постачання.
Водночас у Міністерстві оборони Литви запевнили, що закуплені безпілотники найближчим часом будуть доставлені в Україну.
Там стверджують, що бюрократичний ланцюг уже скорочують — відповідну постанову уряд ухвалив цього тижня.