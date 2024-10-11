Україна отримає від 4 країн-партнерів пакет військової допомоги. Що туди ввійде
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від 4 країн-партнерів пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Офіс Президента України
Skynex
Read in English

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який оголосив про виділення Україні до кінця року нового пакета допомоги на суму 1,4 млрд євро.

Головні тези:

  • Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро від 4 країн-партнерів: Бельгії, Данії, Норвегії та Німеччини.
  • До нового пакета допомоги Україні ввійдуть такі види озброєння та техніки, як засоби ППО, бойові дрони, керовані гаубиці та радари.
  • Уже попередньо Україні було передано пакет військової допомоги від Німеччини, що складається з танків, броньованих машин, артилерії та дронів.

Шольц анонсував новий пакет військової допомоги для України

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу із Зеленським.

До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Зазначається, що новий пакет допомоги Києву сформують до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії.

Він міститиме:

  • засоби ППО,

  • IRIS-T,

  • зенітний артилерійський комплекс Skynex,

  • «гепарди»,

  • керовані гаубиці,

  • САУ,

  • броньовані машини,

  • бойові дрони,

  • радари,

  • боєприпаси.

Шольц також зазначив, що Україні вже поставили новий пакет на 600 млн євро, куди увійшли система вже п’ята IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. За словами німецького канцлера, центральним у допомозі України залишається допомога з ППО.

Шольц також оголосив, що у 2025 році Німеччина продовжить підтримку України — 4 млрд євро вже заклали у бюджет країни. Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.

Що ввійшло до нового пакета військової допомоги Україні від Німеччини

19 вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він містить два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.

До нового пакета допомоги увійшло зокрема:

  • 22 танки Leopard із запчастинами до них;

  • 22 броньовані авто MRAP;

  • пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;

  • три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;

  • два радари TRML-4D;

  • 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;

  • розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);

  • 20 надводних безпілотників;

  • три бронеавтомобілі BIBER;

  • одна броньована інженерна машина DACHS;

  • шість машин розмінування WISENT 1;

  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

  • два прикордонних патрульних автомобілі;

  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

  • вісім автоцистерн Zetros;

  • 10 кулеметів MG3;

  • мільйон набоїв до стрілецької зброї;

  • 12 самохідних гаубиць PzH 2000;

  • 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина планує передати Україні Iris-T і САУ Panzerhaubitz 2000. Що відомо
Iris-T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T
Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?