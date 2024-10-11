Україна отримає від 4 країн-партнерів пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який оголосив про виділення Україні до кінця року нового пакета допомоги на суму 1,4 млрд євро.

Шольц анонсував новий пакет військової допомоги для України

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу із Зеленським.

До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Зазначається, що новий пакет допомоги Києву сформують до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії.

Він міститиме:

засоби ППО,

IRIS-T,

зенітний артилерійський комплекс Skynex,

«гепарди»,

керовані гаубиці,

САУ,

броньовані машини,

бойові дрони,

радари,

боєприпаси.

Шольц також зазначив, що Україні вже поставили новий пакет на 600 млн євро, куди увійшли система вже п’ята IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. За словами німецького канцлера, центральним у допомозі України залишається допомога з ППО. Поширити

Шольц також оголосив, що у 2025 році Німеччина продовжить підтримку України — 4 млрд євро вже заклали у бюджет країни. Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.

Що ввійшло до нового пакета військової допомоги Україні від Німеччини

19 вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він містить два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.

До нового пакета допомоги увійшло зокрема: