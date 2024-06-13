Україна отримає від Канади понад 2 тис авіаракет CRV7

Канада продовжить тестувати ці ракети, і за результатами випробувань відправить Україні їх більшу кількість.

Канада продовжить передачу Україні ракет CRV7 після тестувань

Канада планує поставити Україні 2,3 тис авіаційних ракет, які раніше були на озброєнні ВПС країни. Про це повідомив глава Міністерства оборони Білл Блер.

Канада надасть Україні 2,3 тисячі канадських авіаційних ракет CRV7. Це озброєння раніше використовували Королівські ВПС Канади. За минулі кілька місяців ми тестували ці ракети, щоб переконатися в їх ефективності. Білл Блер Глава Міністерства оборони Канади

Глава Міноборони Канади не уточнив, у який термін здійснять постачання. Блер додав, що Канада продовжить тестувати ці ракети, і за результатами випробувань відправить Україні їх більшу кількість.

CRV7 — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм з оперенням, що складається. Вона була побічним продуктом проєкту розробки високошвидкісних ракет з твердопаливним двигуном, що виконувався наприкінці 1950-х років Канадською установою з дослідження та розробки озброєнь (CADRE), як частина програми розробки протиракет.

Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16

Аналітики ISW відзначають, що українські військові, наймовірніше, намагаються зменшити можливості протиповітряної оборони Росії напередодні поставок винищувачів F-16.

Як зазначають аналітики, свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.