Україна отримає від Литви понад 4 тис дронів до кінця тижня

Литва планує передати на цьому тижні 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 мільйонів євро.
Головні тези:
- Литва передасть Україні 4500 безпілотників загальною вартістю 5 мільйонів євро.
- Запроваджено нові швидкі процедури передачі військової допомоги для прискорення підтримки України.
- Угода про інвестиції Литви у виробництво ракети-дрона «Паляниця» є частиною програми посилення обороноздатності України.
- Партнерство України та Литви має стратегічне значення для всієї Європи.
- Обговорені наради також охопили питання відбудови української держави та співпраці у сфері енергетики.
Україна отримає дрони від Литви
Про це повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.
I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025
In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D
Окрім цього зазначається, що уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.
Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.
Литва інвестуватиме у виробництво «Паляниці»
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.
Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем’єр назвав відбудову нашої держави.
Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку.
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