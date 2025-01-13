Україна отримає від Литви понад 4 тис дронів до кінця тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Литви понад 4 тис дронів до кінця тижня

Україна отримає від Литви понад 4 тис дронів до кінця тижня
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Джерело:  online.ua

Литва планує передати на цьому тижні 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 мільйонів євро.

Головні тези:

  • Литва передасть Україні 4500 безпілотників загальною вартістю 5 мільйонів євро.
  • Запроваджено нові швидкі процедури передачі військової допомоги для прискорення підтримки України.
  • Угода про інвестиції Литви у виробництво ракети-дрона «Паляниця» є частиною програми посилення обороноздатності України.
  • Партнерство України та Литви має стратегічне значення для всієї Європи.
  • Обговорені наради також охопили питання відбудови української держави та співпраці у сфері енергетики.

Україна отримає дрони від Литви

Про це повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.

Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро, — повідомила Шакалієне.

Окрім цього зазначається, що уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Литва інвестуватиме у виробництво «Паляниці»

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.

Провели з литовськими колегами міжурядові консультації. Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили важливі кроки для зміцнення цього партнерства. Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності, — повідомив Денис Шмигаль.

Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем’єр назвав відбудову нашої держави.

Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку.

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