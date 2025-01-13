Україна отримає від Литви понад 4 тис дронів до кінця тижня

Литва планує передати на цьому тижні 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 мільйонів євро.

Україна отримає дрони від Литви

Про це повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.

Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро, — повідомила Шакалієне. Поширити

I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.



In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025

Окрім цього зазначається, що уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Литва інвестуватиме у виробництво «Паляниці»

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.

Провели з литовськими колегами міжурядові консультації. Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили важливі кроки для зміцнення цього партнерства. Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності, — повідомив Денис Шмигаль. Поширити

Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем’єр назвав відбудову нашої держави.