Україна отримає від Нідерландів близько 30 броньованих всюдиходів Viking

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
Головні тези:
- Україна отримає від Нідерландів 28 броньованих амфібійних всюдиходів Viking Bandvagn S10 для посилення обороноздатності проти російського агресора.
- Допомога від Нідерландів має значний вагомий внесок у підтримці України та допомагає тримати російського агресора на відстані.
- Ці нові постачання військової техніки є частиною стратегії Нідерландів по підтримці України у зміцненні обороноздатності та безпеці країни.
Україна отримає від Нідерландів 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10
Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".
Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024
Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.
Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF
Viking Bandvagn S10 — це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.
На озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.
Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.
Нідерланди нададуть Україні антидронові радари
51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів
Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.
На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.
Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.
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