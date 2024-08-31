Україна отримає від Нідерландів близько 30 броньованих всюдиходів Viking

Україна отримає від Нідерландів 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10

Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.



Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.



Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024

Viking Bandvagn S10 — це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

На озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.

Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.

Нідерланди нададуть Україні антидронові радари

51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів

Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.

Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні. Поширити

На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.