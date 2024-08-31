Україна отримає від Нідерландів близько 30 броньованих всюдиходів Viking
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Нідерландів близько 30 броньованих всюдиходів Viking

Viking Bandvagn S10
Джерело:  online.ua

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Головні тези:

  • Україна отримає від Нідерландів 28 броньованих амфібійних всюдиходів Viking Bandvagn S10 для посилення обороноздатності проти російського агресора.
  • Допомога від Нідерландів має значний вагомий внесок у підтримці України та допомагає тримати російського агресора на відстані.
  • Ці нові постачання військової техніки є частиною стратегії Нідерландів по підтримці України у зміцненні обороноздатності та безпеці країни.

Україна отримає від Нідерландів 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10

Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Viking Bandvagn S10 — це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

На озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.

Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.

Нідерланди нададуть Україні антидронові радари

51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів

Про це Брекельманс  написав у соцмережі Х.

Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні.

На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

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