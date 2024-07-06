Україна отримала від Естонії ЗРК Mistral
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Естонії ЗРК Mistral

ЗРК Mistral
Джерело:  online.ua

6 липня в Україну доставили ЗРК малої дальності і ракети Mistral, які надала Естонія.

Головні тези:

  • ЗРК Mistral є сучасним французьким комплексом для ураження гелікоптерів та літаків з радіусом дії до 6 км.
  • Лідери НАТО погодили щорічне виділення Україні 40 млрд євро на військову допомогу, починаючи з 2025 року.
  • Планом НАТО передбачено міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України з використанням командної структури та коштів зі спільного бюджету.

ЗРК Mistral призначений для ураження гелікоптерів та літаків

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для відбиття жорстокої атаки Росії.

Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії

6 липня Міністерство оборони Естонії підтвердило доставку в Україну ЗРК малої дальності і ракети Mistral.

Підтверджено! В Україну доставлено ЗРК малої дальності та ракети Mistral, надані Естонією. Давайте продовжимо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію, — ідеться в повідомленні.

Mistral — це сучасний французький зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків.

Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

У НАТО погодили щорічне виділення Україні 40 млрд

Країни-члени НАТО домовилися про фінансування військової допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Україна отримає ці кошти у 2025 році.

Лідери НАТО можуть підписати це зобовʼязання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9—11 липня.

За планом НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету.

Штаб для координації допомоги Україні розмістять у Вісбадені, що на півдні Німеччини. Там вже діє військова база США.

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