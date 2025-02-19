Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги

Міністерство оборони Литви 19 лютого оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для української армії.
Головні тези:
- Литва передала новий пакет військової допомоги для України на суму 80 млн євро, що відповідає найнагальнішим потребам української армії.
- Основні напрямки підтримки України цього року включають протиповітряну оборону, безпілотники, засоби РЕБ та підтримку оборонної промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
- Військова допомога Литви надається та підтримується через міжнародні фонди та колективні ініціативи, спрямовані на підготовку українських військ та реабілітацію поранених солдатів.
Литва передала пакет допомоги для ЗСУ
Про це відомство повідомило у соцмережі Х.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania has delivered a new support package to the Ukrainian Armed Forces, including trucks, thermal imaging sights and other essential equipment.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 19, 2025
We stand with Ukraine. Now and always. pic.twitter.com/8jTElt3foV
Пакет допомоги на суму 80 млн євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобовʼязань Литви перед Україною.
Вказано, що серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і підтримка оборонної промисловості України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
За даними уряду, Литва надала Україні військову допомогу загалом на суму понад 769 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.
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