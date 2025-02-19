Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги

Литва передала пакет допомоги для ЗСУ

Про це відомство повідомило у соцмережі Х.

Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання. Поширити

🇱🇹🇺🇦 Lithuania has delivered a new support package to the Ukrainian Armed Forces, including trucks, thermal imaging sights and other essential equipment.



We stand with Ukraine. Now and always. pic.twitter.com/8jTElt3foV — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 19, 2025

Пакет допомоги на суму 80 млн євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобовʼязань Литви перед Україною.

Вказано, що серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і підтримка оборонної промисловості України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів. Поширити

За даними уряду, Литва надала Україні військову допомогу загалом на суму понад 769 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.