Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги

Lithuanian MOD
Литва

Міністерство оборони Литви 19 лютого оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для української армії.

Головні тези:

  • Литва передала новий пакет військової допомоги для України на суму 80 млн євро, що відповідає найнагальнішим потребам української армії.
  • Основні напрямки підтримки України цього року включають протиповітряну оборону, безпілотники, засоби РЕБ та підтримку оборонної промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
  • Військова допомога Литви надається та підтримується через міжнародні фонди та колективні ініціативи, спрямовані на підготовку українських військ та реабілітацію поранених солдатів.

Литва передала пакет допомоги для ЗСУ

Про це відомство повідомило у соцмережі Х.

Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання.

Пакет допомоги на суму 80 млн євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобовʼязань Литви перед Україною.

Вказано, що серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і підтримка оборонної промисловості України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів.

За даними уряду, Литва надала Україні військову допомогу загалом на суму понад 769 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.

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