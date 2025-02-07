Україна отримала від Литви нову військову допомогу

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Українські військові отримали вантажівки та запчастини для бронетранспортерів М113.

Литва надала Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, нова військова допомога від Литви була доставлена в Україну в середині цього тижня.

Литовське Міноборони нагадало, що військова допомога Україні цього року буде зосереджена на:

протиповітряній обороні,

боєприпасах,

безпілотниках,

антидронових системах,

підтримці української оборонної промисловості.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 768 млн євро.