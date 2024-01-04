Україна отримала від Німеччини додаткову військову допомогу

Німеччина 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.
Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що відомо
Україна отримала від ФРН нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.
Що ще отримали ЗСУ:
10 БМП Marder;
2 РЛС TRML-4D;
9080 боєприпасів 155 мм;
2 танки для розмінування WISENT;
1 танк-мостоукладач Biber;
3350 бойових касок;
30 систем виявлення дронів;
10 наземних оглядових РЛС GO1;
10 вантажівок Zetros;
3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;
34 інших транспортних засоби;
305 штурмових гвинтівок МК 556;
0,75 млн патронів;
1152 зимових маскувальних сіток.
Що Німеччина передасть Україні в майбутньому:
4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;
20 систем виявлення безпілотників;
26 850 бойових шоломів;
41 вантажівку Mercedes;
4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї
8 000 протитанкових мін.
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.
Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.
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