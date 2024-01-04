Україна отримала від Німеччини додаткову військову допомогу

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що відомо

Україна отримала від ФРН нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Що ще отримали ЗСУ:

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боєприпасів 155 мм;

2 танки для розмінування WISENT;

1 танк-мостоукладач Biber;

3350 бойових касок;

30 систем виявлення дронів;

10 наземних оглядових РЛС GO1;

10 вантажівок Zetros;

3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

34 інших транспортних засоби;

305 штурмових гвинтівок МК 556;

0,75 млн патронів;

1152 зимових маскувальних сіток.

Що Німеччина передасть Україні в майбутньому:

4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;

1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;

20 систем виявлення безпілотників;

26 850 бойових шоломів;

41 вантажівку Mercedes;

4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї

8 000 протитанкових мін.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.