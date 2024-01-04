Україна отримала від Німеччини додаткову військову допомогу
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Україна отримала від Німеччини додаткову військову допомогу

Скайнекс
Джерело:  Bundestag.de

Німеччина 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що відомо

Україна отримала від ФРН нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Що ще отримали ЗСУ:

  • 10 БМП Marder;

  • 2 РЛС TRML-4D;

  • 9080 боєприпасів 155 мм;

  • 2 танки для розмінування WISENT;

  • 1 танк-мостоукладач Biber;

  • 3350 бойових касок;

  • 30 систем виявлення дронів;

  • 10 наземних оглядових РЛС GO1;

  • 10 вантажівок Zetros;

  • 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

  • 34 інших транспортних засоби;

  • 305 штурмових гвинтівок МК 556;

  • 0,75 млн патронів;

  • 1152 зимових маскувальних сіток.

Що Німеччина передасть Україні в майбутньому:

  • 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;

  • 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;

  • 20 систем виявлення безпілотників;

  • 26 850 бойових шоломів;

  • 41 вантажівку Mercedes;

  • 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї

  • 8 000 протитанкових мін.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

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