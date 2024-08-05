Аналітики порталу Defense Express зазначають, що США все ж таки передали Україні принаймні кілька винищувачів F-16 разом із Нідерландами, Данією, Норвегією та Бельгією. Однак передані США винищувачі мають виконувати особливу ціль.

Яка мета переданих Україні США F-16

Аналітики зазначають, що на відео, оприлюдненому президентом Володимиром Зеленським, у F-16, що стоять за його спиною, можна побачити цікаву деталь.

Зокрема, вони відрізняються від тих винищувачів, які проводили демонстраційний польот в українському небі.

Зокрема увагу західних фахівців привернули антени системи свій-чужий, які знаходяться перед кабіною пілота.Така гостра форма антен використовувалась у перших F-16A, а наявність пошукового прожектора з правого боку дозволяє ідентифікувати цей літак, як F-16A ADF. Це спеціальна модифікація винищувача для протиповітряної оборони, яка передавалась до американської нацгвардії. Другий літак на "статичній експозиції" також має аналогічну форму антен, але немає пошукового прожектора, - підкреслюють аналітики. Поширити

Володимир Зеленський та F-16

Вони також звертають увагу, що у цих винищувачів були відсутні 20-мм гармати та будь-які технічні написи.

У чому полягає ефективність передачі Україні хибних F-16 від США

Через аналітики припускають, що США передали Україні щонайменше 2 F-16 для слугування у якості хибних цілей.

При цьому саме американська сторона залишається фактично єдиним кандидатом на роль донора, бо літаки у цій версії експортувались вживаними до Йорданії та Таїланду, а також давались в аренду Італії, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

За словами аналітиків, саме тому демонстрація цих літаків не становила жодних ризиків для реальних бойових F-16, які мають виконувати відповідні завдання.

Експерти підкреслюють, що використання фюзеляжів F-16 у якості хибних цілей є найбільш ефективним рішенням для захисту реальних літаків, оскільки відмінність помітити дуже важко.

Ні супутнику, ні безпілотнику, чи навіть людині, яка спостерігатиме розташування винищувачів у бінокль, відрізнити їх від бойових буде неможливо.

Ймовірно, до них додадуть й сучасні надувні макети цих літаків.