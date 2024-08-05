Аналітики порталу Defense Express зазначають, що США все ж таки передали Україні принаймні кілька винищувачів F-16 разом із Нідерландами, Данією, Норвегією та Бельгією. Однак передані США винищувачі мають виконувати особливу ціль.
Головні тези:
- Україна отримала від США незвичайні F-16 для використання у якості хибних цілей у разі атак злочинної армії РФ.
- Аналітики виявили особливості переданих винищувачів, зокрема наявність антен системи свій-чужий та пошукового прожектора, що свідчить про їхнє призначення для протиповітряної оборони.
- Ефективність використання хибних F-16 полягає в їхньому використанні для захисту реальних винищувачів, оскільки їх відмінність від справжніх літаків є дуже важко помітною.
- Передача Україні цих літаків є стратегічним кроком для підвищення безпеки та обороноздатності країни.
- Маскування винищувачів та збереження їхної конфіденційності є важливими аспектами для забезпечення їх ефективного використання в армійських операціях.
Яка мета переданих Україні США F-16
Аналітики зазначають, що на відео, оприлюдненому президентом Володимиром Зеленським, у F-16, що стоять за його спиною, можна побачити цікаву деталь.
Зокрема, вони відрізняються від тих винищувачів, які проводили демонстраційний польот в українському небі.
Вони також звертають увагу, що у цих винищувачів були відсутні 20-мм гармати та будь-які технічні написи.
У чому полягає ефективність передачі Україні хибних F-16 від США
Через аналітики припускають, що США передали Україні щонайменше 2 F-16 для слугування у якості хибних цілей.
За словами аналітиків, саме тому демонстрація цих літаків не становила жодних ризиків для реальних бойових F-16, які мають виконувати відповідні завдання.
Експерти підкреслюють, що використання фюзеляжів F-16 у якості хибних цілей є найбільш ефективним рішенням для захисту реальних літаків, оскільки відмінність помітити дуже важко.
Ні супутнику, ні безпілотнику, чи навіть людині, яка спостерігатиме розташування винищувачів у бінокль, відрізнити їх від бойових буде неможливо.
Ймовірно, до них додадуть й сучасні надувні макети цих літаків.
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