Україна повернула ще чотирьох дітей, викрадених росіянами

Додому повернули 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 і 9 років.

Історії врятованих дітей

Один із хлопчиків жив у Херсонській області, його примусово вивезли в окупований Крим. Його мати була військовою і з початком війни пішла захищати Україну.

Згодом вона потрапила у полон. Дитину залишалася і дідусем та бабусею, поки її не вивезли. Мати хлопчика обміняли й тепер вона знову зустріла сина.

Ще один хлопчик опинився у Брянській області РФ у дитячому будинку. Його відшукала бабуся.

Історії двох інших дітей Єрмак не розповів.

Омбудсман Дмитро Лубінець окремо нагадав, що у разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмена.

Гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected].

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.