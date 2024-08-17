За словами колишнього радника президента Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігоря Новікова, наступ ЗСУ на Курщині має продемонструвати західним партнерам, ще не треба боятись так званих “червоних ліній".
Головні тези:
- Наступ ЗСУ на Курщині має за мету підірвати владу Путіна та продемонструвати силу України перед західними партнерами.
- Успішний наступ на Курщині сприятиме дестабілізації російських еліт та піднесенню бойового духу серед українських військових.
- За словами експерта Ігоря Новікова, асиметричні дії України можуть дати шанс на перемогу у війні проти Росії.
- Росія не є монолітом, тому успішний наступ ЗСУ на Курщині може спонукати російські еліти переосмислити свою підтримку влади Путіна.
- Наступ на Курщині відкриває Україні можливості уникнути поразки в класичній війні і перейти до асиметричних дій, що можуть виявитися ефективнішими.
Які цілі переслідує наступ ЗСУ у Курській області
Новіков підкреслив, що наступ викрив кремлівську брехню та дав змогу Україні уникнути поразки і перейти до асиметричних дій, уникнувши нав’язаної Росією "м'ясорубки” на передовій.
Новіков звернувся до росіян, зазначивши, що тепер розв’язана Кремлем злочинна війна проти України повернулась на їхню територію.
За його словами, успішний наступ ЗСУ на Курщині викликав піднесення бойового духу.
Як наступ ЗСУ змінив ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України
На його переконання, Росію не можна перемогти шляхом класичної війни.
Наразі він переконаний, що асиметричні дії дають Україні шанс на перемогу.
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