За словами колишнього радника президента Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігоря Новікова, наступ ЗСУ на Курщині має продемонструвати західним партнерам, ще не треба боятись так званих “червоних ліній".

Які цілі переслідує наступ ЗСУ у Курській області

Новіков підкреслив, що наступ викрив кремлівську брехню та дав змогу Україні уникнути поразки і перейти до асиметричних дій, уникнувши нав’язаної Росією "м'ясорубки” на передовій.

Головна мета цього - дестабілізувати російські еліти. Росія не є монолітом. Очевидно, що на вершині є Путін, але є багато різних силових гравців, і ми сподіваємося, що це пробудить деяких з них до усвідомлення того, що Путін зайшов занадто далеко, - підкреслює ексрадник Зеленського. Поширити

Новіков звернувся до росіян, зазначивши, що тепер розв’язана Кремлем злочинна війна проти України повернулась на їхню територію.

Наступ ЗСУ на Курщині

Це тривожний дзвіночок для них, щоб вони подумали і серйозно подумали про те, що вони відстоюють і що відстоює їхній уряд, - наголошує ексрадник Зеленського. Поширити

За його словами, успішний наступ ЗСУ на Курщині викликав піднесення бойового духу.

Люди дуже втомилися від цієї війни, схожої на м'ясорубку, в якій не було яскравого світла в кінці тунелю. Тепер Росія відступила, і люди цьому раді, - пояснює Новіков. Поширити

Як наступ ЗСУ змінив ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України

На його переконання, Росію не можна перемогти шляхом класичної війни.

Росія набагато більша, має набагато більше ресурсів, і без повної підтримки з боку Заходу, наприклад, всебічної підтримки, Україна в кінцевому підсумку програла б, - пояснює ексрадник Зеленського. Поширити

Наразі він переконаний, що асиметричні дії дають Україні шанс на перемогу.