Україна прагне підірвати владу Путіна шляхом наступу на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна прагне підірвати владу Путіна шляхом наступу на Курщині

Володимир Путін
Джерело:  Sky News

За словами колишнього радника президента Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігоря Новікова, наступ ЗСУ на Курщині має продемонструвати західним партнерам, ще не треба боятись так званих “червоних ліній". 

Головні тези:

  • Наступ ЗСУ на Курщині має за мету підірвати владу Путіна та продемонструвати силу України перед західними партнерами.
  • Успішний наступ на Курщині сприятиме дестабілізації російських еліт та піднесенню бойового духу серед українських військових.
  • За словами експерта Ігоря Новікова, асиметричні дії України можуть дати шанс на перемогу у війні проти Росії.
  • Росія не є монолітом, тому успішний наступ ЗСУ на Курщині може спонукати російські еліти переосмислити свою підтримку влади Путіна.
  • Наступ на Курщині відкриває Україні можливості уникнути поразки в класичній війні і перейти до асиметричних дій, що можуть виявитися ефективнішими.

Які цілі переслідує наступ ЗСУ у Курській області

Новіков підкреслив, що наступ викрив кремлівську брехню та дав змогу Україні уникнути поразки і перейти до асиметричних дій, уникнувши нав’язаної Росією "м'ясорубки” на передовій.

Головна мета цього - дестабілізувати російські еліти. Росія не є монолітом. Очевидно, що на вершині є Путін, але є багато різних силових гравців, і ми сподіваємося, що це пробудить деяких з них до усвідомлення того, що Путін зайшов занадто далеко, - підкреслює ексрадник Зеленського.

Новіков звернувся до росіян, зазначивши, що тепер розв’язана Кремлем злочинна війна проти України повернулась на їхню територію.

Україна хоче підірвати владу Путіна в Росії на тлі наступу ЗСУ на Курщині
Наступ ЗСУ на Курщині

Це тривожний дзвіночок для них, щоб вони подумали і серйозно подумали про те, що вони відстоюють і що відстоює їхній уряд, - наголошує ексрадник Зеленського.

За його словами, успішний наступ ЗСУ на Курщині викликав піднесення бойового духу.

Люди дуже втомилися від цієї війни, схожої на м'ясорубку, в якій не було яскравого світла в кінці тунелю. Тепер Росія відступила, і люди цьому раді, - пояснює Новіков.

Як наступ ЗСУ змінив ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України

На його переконання, Росію не можна перемогти шляхом класичної війни.

Росія набагато більша, має набагато більше ресурсів, і без повної підтримки з боку Заходу, наприклад, всебічної підтримки, Україна в кінцевому підсумку програла б, - пояснює ексрадник Зеленського.

Наразі він переконаний, що асиметричні дії дають Україні шанс на перемогу.

Цей наступ мав чинити тиск на Путіна. Він мав показати Заходу, що ескалація проти Росії - це насправді виграшна стратегія, і її не варто боятися. Що Росія більшу частину часу блефує, - наголошує Новіков.

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