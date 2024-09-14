Україна розширила список потенційних військових цілей на території РФ. Що відомо

Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального та озброєння, а також місця зосередження військ.

Україна хоче бити по військових командних центрах РФ

Два європейських дипломати, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо це буде дозволено.

За словами посадовців, спочатку українці хотіли використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз. Поширити

Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території. Це ставить їх поза зоною досяжності системи ATACMS.

За словами офіційних осіб, тепер Україна хоче використовувати ракети для завдання ударів по російських військових командних центрах, складах пального та озброєння, а також по місцях зосередження військ.

На додаток до американських ATACMS, Київ хоче завдавати ударів по Росії на великі відстані, використовуючи ракети Storm Shadow, надані Великобританією, і майже ідентичні французькі ракети SCALP.

ATACMS

Хоча очікується, що Британія звернеться до США за схваленням перед тим, як зняти обмеження на ракети Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен дозвіл Вашингтона на використання Україною французьких ракет, йдеться в публікації. Поширити

У той час як США і Великобританія обговорюють можливість дозволити Україні використовувати західну зброю для ураження глибинки Росії, деякі американські чиновники глибоко скептично ставляться до того, що це суттєво вплине на боротьбу Києва проти російських загарбників.

Американські посадовці зазначили, що Україна вже має можливість вражати цілі в Росії за допомогою безпілотників. Американські ракети великої дальності ATACMS могли б посилити цей потенціал, але вони занадто дорогі і обмежені в кількості, щоб змінити динаміку, говорять вони.

Крім того, Кремль значною мірою вивів, можливо, найбільш безпосередню загрозу — російські військові літаки, що запускають планерні бомби — за межі досяжності американських ракет, зазначили американські посадовці.

Вони також вважають, що Київ має зосередитися на зупинці російського наступу на сході України.

Ракети Storm Shadow

Що відомо про передачу Україною США списку цілей у РФ для ураження ATACMS

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова за результатами візиту до США, Вашингтон отримав список стратегічних військових об'єктів на території РФ для ударів по них далекобійними ракетами ATACMS.

Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули. Поширити

Попри неодноразові звернення представників України щодо дозволу на використання ATACMS для ударів по РФ, у США поки не планують надавати такий дозвіл.