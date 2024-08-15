Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна у звільненій від російських окупантів Суджі на Курщині створила військову комендатуру для контролю за правопорядком.

Що відомо про створення Україною військової комендатури на Курщині

За словами Сирського, відомство очолить генерал-майор Едуард Москальов.

Головком ЗСУ додав, що на території Курської області було завершено зачистку від російських окупантів міста Суджа та трьох інших населених пунктів.

Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях було створено військову комендатуру. Її керівником призначений генерал-майор Москальов, - пояснив Сирський. Поширити

Що відомо про останні успіхи наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, ЗСУ з двох сторін оточили райцентр Кореневе, що на північ від міста Суджа.

Як зазначає Рьопке, наразі українські військові впритул підійшли до Кореневого, у якому розміщується залізнична станція.

Українці докладають чимало сил, щоб захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій за останні години: як з півночі на Кореневе, так і з півдня. Чи вдасться їм це - інше питання. Російський фронт усе ще дуже крихкий. ЗСУ ще можуть просуватися на деяких напрямках і брати маленькі села. Однак там дедалі більше російських частин, зібраних з усієї країни, щоб їх відвоювати, - підкреслює аналітик. Поширити

Окрім цього, за твердженнями російських пабліків, українські військові завдають ударів по мосту в селищі Глушково, який проходить через річку Сейм.

У поширеному в російських воєнних Telegram-каналах відео можна побачити пошкоджені відбійники і глибокі ями, що залишилися на покритті.

Міст є важливою ланкою логістики регіону, тому влада вирішила евакуювати весь Глушківський район.