Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна у звільненій від російських окупантів Суджі на Курщині створила військову комендатуру для контролю за правопорядком.
Головні тези:
- Створення військової комендатури на Курщині допоможе контролювати правопорядок та забезпечувати потреби населення на вільних територіях.
- ЗСУ успішно ведуть наступ на Курщині, оточивши райцентр Кореневе та приймаючи заходи для захоплення залізничної станції у місті.
- Українські військові також здійснюють удари по мосту у селищі Глушково.
- Ситуація на Російському фронті залишається напруженою, проте ЗСУ продовжують активні дії для розширення контролю над територією.
- Аналіз відомих фактів і подій дозволяє зрозуміти розвиток ситуації на Курщині та визначити можливі наступні кроки військових дій.
Що відомо про створення Україною військової комендатури на Курщині
За словами Сирського, відомство очолить генерал-майор Едуард Москальов.
Головком ЗСУ додав, що на території Курської області було завершено зачистку від російських окупантів міста Суджа та трьох інших населених пунктів.
Що відомо про останні успіхи наступу ЗСУ на Курщині
За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, ЗСУ з двох сторін оточили райцентр Кореневе, що на північ від міста Суджа.
Як зазначає Рьопке, наразі українські військові впритул підійшли до Кореневого, у якому розміщується залізнична станція.
Окрім цього, за твердженнями російських пабліків, українські військові завдають ударів по мосту в селищі Глушково, який проходить через річку Сейм.
У поширеному в російських воєнних Telegram-каналах відео можна побачити пошкоджені відбійники і глибокі ями, що залишилися на покритті.
Міст є важливою ланкою логістики регіону, тому влада вирішила евакуювати весь Глушківський район.
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