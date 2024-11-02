Українка Ягупова увійшла у десятку найкращих баскетболісток Європи 2024 року

Аліна Ягупова увійшла у топ-10 баскетболісток Європи у 2024 році за версією Міжнародної федерації Баскетболу (ФІБА).

Ягупова стала однією з найкращих баскетболісток Європи

У сезоні 2023/24 Аліна стала чемпіонкою Іспанії, а також володаркою Кубка та Суперкубка країни у складі "Валенсії".

В активі Ягупової 20 матчів у минулому сезоні чемпіонату, гравчиня за гру проводила 24.7 хвилини, за цей час у неї 13.6 очок, 4.1 перехоплення й 2.8 асиста.

Українка потрапила у список з 20 найкращих гравчинь Європи, у ньому баскетболістка посіла шосте місце. У порівнянні з торішнім списком, Аліна опустилася на дві сходинки. Найкращою у рейтингу другий рік поспіль залишається бельгійка Емма Мессеман.

Топ-10 баскетболісток Європи за версією ФІБА

Емма Мессеман (Бельгія)

Габбі Вільямс (Франція)

Сату Сабалі (Німеччина)

Марін Йоганнес (Франція)

Леоні Фібіх (Німеччина)

Аліна Ягупова (Україна)

Джулі Аллеманд (Бельгія)

Марія Конде (Іспанія)

Сесілія Зандаласіні (Італія)

Івон Андерсон (Сербія)

У останньому поки поєдинку, Ягупова останнім кидком у матчі принесла перемогу "Валенсії" у грі Євроліги проти "Праги".

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова: що відомо

Приєдналася до іспанської команди у січні 2024 року, після того, як покинула турецьку "Чукурову".

У чемпіонаті Іспанії "Валенсія" мала зіграти 1 листопада, але через повінь у провінції матч скасували, як і гру футбольної чоловічої команди проти "Реала".

Ягупова вперше за півтора року отримала виклик у національну збірну України на листопадові матчі Євробаскету проти Сербії та Північної Македонії.