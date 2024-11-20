Українська підліткова драма "Назавжди-Назавжди" виходить у прокат — чому варто подивитися

З 21 листопада у кінотеатрах починається прокат стрічки української режисерки Анни Бурячкової “Назавжди-Назавжди” про стосунки старшокласників та їх пошук місця у світі на тлі подій 90-х років.

У прокат виходить український фільм “Назавжди-Назавжди”

Події фільму відбуваються в Україні кінця 1990-х років. Головна героїня — дівчина-підліток Тоня, яка переходить до нової школи та швидко занурюється в компанію бунтівної молоді.

Фільм “Назавжди-Назавжди”

Невдовзі вона закохується та опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну. Водночас дівчину переслідує її складне минуле, кидаючи виклик новій дружбі та романтичним стосункам. Та чи вдасться Тоні знайти себе і не загубитися в хаосі суперечливих стосунків?

Фільм “Назавжди-Назавжди”

Головні ролі у фільмі виконали Аліна Чебан ("Найкращі вихідні"), Захар Шадрін ("Снайпер. Білий ворон"), Артур Алієв, Єлизавета Цілик та Дар'я Жихарська.

Фільм став повнометражним режисерським дебютом для Анни Бурячкової, яка до цього працювала як авторка рекламних роликів та музичних відеокліпів. Зокрема, вона знімала відео на пісні таких відомих українських виконавців, як "Океан Ельзи", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy та Стасік. Поширити

Фільм “Назавжди-Назавжди”

Світова прем'єра фільму відбулася ще восени 2023 року на Венеційському кінофестивалі, а після цього його ще встигли продемонструвати публіці на багатьох міжнародних і українських фестивалях, де він був відзначений номінаціями та нагородами.

У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму «Назавжди-Назавжди»

19 листопада у Києві пройшов допремʼєрний показ ігрової стрічки «Назавжди-Назавжди» режисерки Анни Бурячкової, який вже 21 числа вийде у широкий прокат.

На прем’єрі зібралася творча команда фільму, представники кіноіндустрії, медіа, шоу-бізнесу, громадські діячі, музиканти та блогери.

За словами режисерки фільму Анни Бурячкової:

Цей фільм, як серце підлітка. Б’ється нерівно, але пристрасно та сміливо, захоплюючи своєю відвертістю та жагою до життя.

Перед початком показу глядачі отримали унікальну можливість побачити прем’єру кліпу та пісні «Я маю крила» від Паліндрома, що стала офіційним саундтреком до фільму. З 21 листопада трек буде доступний на всіх музичних платформах разом із виходом фільму в прокат.