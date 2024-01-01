Українські бійці показали знищення російських "шахедів" в новорічну ніч — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці показали знищення російських "шахедів" в новорічну ніч — відео

МВС України
ППО
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Українським прикордонниками вдалось ліквідувати чотири ворожих БпЛА. Всі вони були збиті над Одеською областю.

Як українські бійці збивали російські дрони

Як зазначають у відомстві, у новорічну ніч прикордонники знищували ворожі "шахеди".

Чотири ворожих безпілотники приземлили прикордонники Одеського загону, ще один - військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби, - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що при цьому прикордонники досягли успіху, діявши фактично наосліп.

Що відомо про атаку РФ по Україні 1 січня

У новорічну ніч російські загарбники запустили Україні 90 ударних дронів типу "Шахед"  — це рекордна кількість.

Сили ППО змогли знищити 87 з них. В Одесі внаслідок атаки РФ загинув один цивільний. Окрім того, під удар ворога потрапила Львівська область — там вщент згорів музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Ворожі дрони намагалися збити на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині. Найбільшу кількість ворожих цілей вдалося знищити саме в Одеській області – близько 30.

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