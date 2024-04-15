Офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (у мережі "Штірліц") повідомляє, що на території України вдалося знайти та знищити Андрія Ісакова, який був капітаном армії Росії.

ЗСУ продовжують успішно ліквідовувати російських загарбників

За словами українського офіцера, він отримав інформацію про ліквідацію 6 окупантів РФ, серед яких названо Ісакова Андрія.

Анаталій Штефан оприлюднив список прізвищ та осіб "демобілізованих" військових РФ. Серед них:

майор у відставці Гаврилов Андрій;

капітан Ісаков Андрій;

лейтенант Курков Іван 331 пдп Кострома;

молодший лейтенант Графов Максим 104 дшд;

молодший лейтенант Вдовкін Олексій.

Втрати армії РФ станом на 15 квітня 2024 року:

Варто звернути увагу на те, що загальна кількість втрат російських загарбників у живій силі з початку вторгнення сягнула 454 420 осіб.

Загальні бойові втрати армії РФ з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 454 420 (+770) осіб,

танків − 7 180 (+6) од,

бойових броньованих машин − 13 796 (+31) од,

артилерійських систем − 11 593 (+41) од,

РСЗВ − 1 046 (+0) од,

засобів ППО − 758 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 266 (+31) од,

крилатих ракет − 2 092 (+3) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 15 510 (+51) од,

спеціальної техніки − 1 908 (+3) од.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби авіація ЗСУ успішно завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.