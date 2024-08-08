Бійці батальйону "Нахтігаль" зі складу 14 полку Сил безпілотних систем опубліковали кадри взяття в полон солдатів окупаційної армії РФ на КПП "Суджа" у Курській області.

Що відомо про взяття у полон солдатів армії РФ на Курщині

Зазначається, що взяття у полон солдатів злочинної армії РФ на КПП “Суджа” у Курській області проводилось в рамках спільної операції з 80 окремою десантно-штурмовою бригадою.

Бійці також доповнили власне відео кадрами заяви керівника генштабу країни-агресорки Валерія Герасимова про нібито зупинення прориву ЗСУ на територію Курської області.

Діями підрозділів прикриття державного кордону спільно з прикордонниками та підрозділами посилення, ударами авіації, ракетних військ і вогнем артилерії просування противника вглиб території на курському напрямку зупинено, - брехливо заявив Герасимов. Поширити

Що відбувається у Курській області

За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, у російському місті Суджа на Курщині в оточення могли потрапити два батальйони військових злочинної армії РФ.

Повідомляють, що в Суджі буде нове поповнення обмінного фонду полонених. В оточення попали два батальйони ЗС РФ. Це 17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади російської армії, - підкреслює Цаплієнко. Поширити

Як зазначається у матеріалі видання Bloomberg, успішний прорив українських військових на територію Курської області став першим випадком вторгнення з часів Другої світової.

Підкреслюється, що наступ українських військових у Курській області застав російських військових зненацька і послабив позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Просування ЗСУ територією Курської області і захоплення понад 10 населених пунктів виявив крихкість прикордонної служби РФ і підняв бойовий дух українських військових.