Бійці батальйону "Нахтігаль" зі складу 14 полку Сил безпілотних систем опубліковали кадри взяття в полон солдатів окупаційної армії РФ на КПП "Суджа" у Курській області.
Головні тези:
- Українські військові оприлюднили кадри взяття у полон солдатів РФ на Курщині у матеріалі батальйону “Нахтігаль”.
- Успішний прорив українських військових на територію Курської області став першим випадком вторгнення у РФ з часів Другої світової.
- Просування ЗСУ територією Курської області допомагає послабити позиції кремлівського диктатора Путіна та підвищує бойовий дух українських військових.
- Боротьба з окупаційною армією РФ підтримується союзниками США і Європи як шлях до прискорення завершення війни.
- Успішні операції у Курщині підкреслюють необхідність продовження боротьби за територіальну цілісність України.
Що відомо про взяття у полон солдатів армії РФ на Курщині
Зазначається, що взяття у полон солдатів злочинної армії РФ на КПП “Суджа” у Курській області проводилось в рамках спільної операції з 80 окремою десантно-штурмовою бригадою.
Бійці також доповнили власне відео кадрами заяви керівника генштабу країни-агресорки Валерія Герасимова про нібито зупинення прориву ЗСУ на територію Курської області.
Що відбувається у Курській області
За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, у російському місті Суджа на Курщині в оточення могли потрапити два батальйони військових злочинної армії РФ.
Як зазначається у матеріалі видання Bloomberg, успішний прорив українських військових на територію Курської області став першим випадком вторгнення з часів Другої світової.
Підкреслюється, що наступ українських військових у Курській області застав російських військових зненацька і послабив позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Просування ЗСУ територією Курської області і захоплення понад 10 населених пунктів виявив крихкість прикордонної служби РФ і підняв бойовий дух українських військових.
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