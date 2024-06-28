В НЕК “Укренерго” представили графіки відключень світла в Україні протягом 29 червня.
Головні тези:
- У НЕК “Укренерго” оприлюднило графіки відключень світла на 29 червня, які діятимуть протягом усього дня з погодинним розподілом.
- Рекомендується українцям заощаджувати електроенергію, але відключення на об'єктах критичної інфраструктури не передбачені.
- Експерт вказує на можливий зріст цін на електроенергію в Україні через пошкодження енергетичної інфраструктури злочинною армією РФ та розрахунки щодо впровадження адресної допомоги для споживачів.
- Перехід на прозору тарифну систему може дозволити заощадження бюджетних коштів на електроенергію та комунальні послуги.
- Введення ринку електроенергії може допомогти скоротити проблеми бюджету на десятки мільярдів гривень та компенсувати витрати для споживачів.
Що відомо про графіки відключень світла в Україні 29 червня
Зазначається, що у суботу 29 червня графіки відключень світла в Україні діятимуть протягом усього дня.
У відомстві зазначили, що українці мають заощаджувати електроенергію та також додали, що відключень на об’єктах критичної інфраструктури не планується.
Що буде з цінами на електроенергію в Україні
За словами директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченко , як зазначає “РБК-Україна”, через пошкодження злочинною армією РФ великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило дефіцит генерації, в Україні не зможуть довго утримуватись штучно занежені тарифи на електроенергію.
За його словами, відповідно до розрахунків, переведення споживачів з низьких тарифів на систему адресної допомоги дозволяє заощаджувати десятки мільярдів гривень бюджетних коштів.
Також Харченко додав, що до початку повномасштабного вторгнення були розрахунки стосовно того, скільки грошей можна було б зекономити держбюджету.
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