Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 29 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 29 червня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” представили графіки відключень світла в Україні протягом 29 червня. 

Головні тези:

  • У НЕК “Укренерго” оприлюднило графіки відключень світла на 29 червня, які діятимуть протягом усього дня з погодинним розподілом.
  • Рекомендується українцям заощаджувати електроенергію, але відключення на об'єктах критичної інфраструктури не передбачені.
  • Експерт вказує на можливий зріст цін на електроенергію в Україні через пошкодження енергетичної інфраструктури злочинною армією РФ та розрахунки щодо впровадження адресної допомоги для споживачів.
  • Перехід на прозору тарифну систему може дозволити заощадження бюджетних коштів на електроенергію та комунальні послуги.
  • Введення ринку електроенергії може допомогти скоротити проблеми бюджету на десятки мільярдів гривень та компенсувати витрати для споживачів.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні 29 червня

Зазначається, що у суботу 29 червня графіки відключень світла в Україні діятимуть протягом усього дня.

Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, - зазначають в “Укренерго”.

У відомстві зазначили, що українці мають заощаджувати електроенергію та також додали, що відключень на об’єктах критичної інфраструктури не планується.

Що буде з цінами на електроенергію в Україні

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченко , як зазначає “РБК-Україна”, через пошкодження злочинною армією РФ великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило дефіцит генерації, в Україні не зможуть довго утримуватись штучно занежені тарифи на електроенергію.

В нас більше немає можливості штучно щось утримувати. В нас більше немає можливості сплачувати нечесну ціну, не ринкову ціну за ті чи інші речі, зокрема за воду. Переводьте людей на адресну допомогу, - підкреслив Харченко.

За його словами, відповідно до розрахунків, переведення споживачів з низьких тарифів на систему адресної допомоги дозволяє заощаджувати десятки мільярдів гривень бюджетних коштів.

Також Харченко додав, що до початку повномасштабного вторгнення були розрахунки стосовно того, скільки грошей можна було б зекономити держбюджету.

Тільки ринок електроенергії міг би скоротити проблеми бюджету на 80 млрд гривень тільки за рахунок того, щоб ввести прозору тарифну систему, причому абсолютно компенсуючи всім, хто потребує такої компенсації витрати на електрику і комунальні послуги, - підкреслив експерт.

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