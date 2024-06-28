Що відомо про графіки відключень світла в Україні 29 червня

Зазначається, що у суботу 29 червня графіки відключень світла в Україні діятимуть протягом усього дня.

Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, - зазначають в “Укренерго”. Поширити

У відомстві зазначили, що українці мають заощаджувати електроенергію та також додали, що відключень на об’єктах критичної інфраструктури не планується.

Що буде з цінами на електроенергію в Україні

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченко , як зазначає “РБК-Україна”, через пошкодження злочинною армією РФ великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило дефіцит генерації, в Україні не зможуть довго утримуватись штучно занежені тарифи на електроенергію.

В нас більше немає можливості штучно щось утримувати. В нас більше немає можливості сплачувати нечесну ціну, не ринкову ціну за ті чи інші речі, зокрема за воду. Переводьте людей на адресну допомогу, - підкреслив Харченко. Поширити

За його словами, відповідно до розрахунків, переведення споживачів з низьких тарифів на систему адресної допомоги дозволяє заощаджувати десятки мільярдів гривень бюджетних коштів.

Також Харченко додав, що до початку повномасштабного вторгнення були розрахунки стосовно того, скільки грошей можна було б зекономити держбюджету.