Укренерго посилює обмеження електроенергії через спеку
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго посилює обмеження електроенергії через спеку

світло
Джерело:  Укренерго

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Головні тези:

  • Укренерго запроваджує обмеження споживання електроенергії через аномальну спеку в Україні та Європі.
  • Обленерго використовує графіки відключень для компенсації дефіциту енергії в системі в умовах збільшення потреб населення через спеку.
  • Причинами погіршення ситуації з електропостачання є російські обстріли та затримка допомоги від США.
  • Споживання електроенергії в Україні досягло максимальної позначки для літнього періоду, що призводить до посилення обмежень та відключень світла.
  • Ситуація із електроенергією в Україні залишається напруженою внаслідок зростання температур та збільшення споживання енергії.

"Укренерго" назвало час найбільших відключень

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 — чотири черги, — йдеться в повідомленні.

Застосування чотирьох черг означає більший час відключень світла.

"Укренерго" наводить дані щодо температури в Україні та сусідніх країнах.

Ситуація зі світлом

Від цієї весни українці знову повернулись до використання графіків відключення світла. До цього призвела низка чинників, зокрема російські обстріли та затримка необхідної допомоги від США.

Зауважимо, що влітку ситуація значно погіршилась, а графіки стали суворіші. Причиною тому — збільшення потреб населення через спеку. Зауважимо, що зараз споживання електроенергії в Україні знаходиться на максимальній позначці для літнього періоду.

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