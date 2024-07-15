Укренерго посилює обмеження електроенергії через спеку

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Укренерго" назвало час найбільших відключень

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 — чотири черги, — йдеться в повідомленні. Поширити

Застосування чотирьох черг означає більший час відключень світла.

"Укренерго" наводить дані щодо температури в Україні та сусідніх країнах.

Ситуація зі світлом

Від цієї весни українці знову повернулись до використання графіків відключення світла. До цього призвела низка чинників, зокрема російські обстріли та затримка необхідної допомоги від США.

Зауважимо, що влітку ситуація значно погіршилась, а графіки стали суворіші. Причиною тому — збільшення потреб населення через спеку. Зауважимо, що зараз споживання електроенергії в Україні знаходиться на максимальній позначці для літнього періоду.